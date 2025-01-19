اليوم السابع
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الأحد، 19 يناير 2025 01:26 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الكونغو الديمقراطية: 100 إصابة بجدرى القردة بشمال كيفو منذ بداية العام

الأحد، 19 يناير 2025 12:05 م
الكونغو الديمقراطية: 100 إصابة بجدرى القردة بشمال كيفو منذ بداية العام الكونغو الديمقراطية
أ ش أ

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أعلنت السلطات الصحية في الكونغو الديمقراطية تسجيل ما لا يقل عن 138 حالة إيجابية بفيروس جدري القردة في مقاطعة شمال كيفو منذ بداية العام الجاري .


وقالت بريسكا لواندا كامالا، مستشارة الحاكم العسكري المسئولة عن المسائل الصحية - في نهاية اجتماع لتقييم خطة الاستجابة الإقليمية ضد الفيروس - إن معظم الحالات المسجلة تم رصدها في مخيمات النازحين التي يتركز فيها آلاف الأشخاص الذين فروا من الهجمات التي تشنها حركة "23 مارس" المتمردة.


وأكدت كامالا - حسبما أورد موقع "أكتو30" الإخباري - عن ضرورة تقديم الاستجابة اللازمة لإنقاذ أرواح هؤلاء السكان، ضحايا أهوال الحرب.


يُذكر أنه منذ بدء تفشي فيروس جدري القردة، تم تسجيل أكثر من ألف حالة اصابة في مقاطعة شمال كيفو.







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الكونغو الديمقراطية

جدري القردة

فيروس جدري القردة

مقاطعة شمال كيفو






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