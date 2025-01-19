الكونغو الديمقراطية: 100 إصابة بجدرى القردة بشمال كيفو منذ بداية العام

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أعلنت السلطات الصحية في الكونغو الديمقراطية تسجيل ما لا يقل عن 138 حالة إيجابية بفيروس جدري القردة في مقاطعة شمال كيفو منذ بداية العام الجاري .



وقالت بريسكا لواندا كامالا، مستشارة الحاكم العسكري المسئولة عن المسائل الصحية - في نهاية اجتماع لتقييم خطة الاستجابة الإقليمية ضد الفيروس - إن معظم الحالات المسجلة تم رصدها في مخيمات النازحين التي يتركز فيها آلاف الأشخاص الذين فروا من الهجمات التي تشنها حركة "23 مارس" المتمردة.



وأكدت كامالا - حسبما أورد موقع "أكتو30" الإخباري - عن ضرورة تقديم الاستجابة اللازمة لإنقاذ أرواح هؤلاء السكان، ضحايا أهوال الحرب.



يُذكر أنه منذ بدء تفشي فيروس جدري القردة، تم تسجيل أكثر من ألف حالة اصابة في مقاطعة شمال كيفو.