السعودية: مبادرة "مليون عبوة" تهدف لتعزيز الاستدامة البيئية في موسم الحج

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أعلن المسؤول عن مبادرة "مليون عبوة" بالمملكة العربية السعودية محمد هارون، أن المبادرة تهدف إلى تعزيز الاستدامة البيئية وتحسين تجربة ضيوف الرحمن.



وقال هارون - في تصريح خاص لقناة (الإخبارية السعودية)، إن "مبادرة (مليون عبوة) تركز على توجيه سلوك الحجاج نحو طرق أكثر وعياً في التعامل مع المخلفات، حيث سيتم تنفيذها في مشعر عرفات ضمن نطاق المشاعر المقدسة".



وأضاف أن "المبادرة تعمل على تقليل الأثر البيئي للمخلفات البلاستيكية من خلال فرز العبوات من المصدر وإعادة تدويرها، بالإضافة إلى رفع مستوى الوعي البيئي لدى الحجاج وتعزيز العمل التطوعي في هذا المجال".



وأوضح هارون، أن هذه المبادرة تؤكد التزام المملكة بتحقيق توازن بين تقديم خدمات ممتازة للحجاج والحفاظ على البيئة، ما يعكس التزامها بمبادئ الاستدامة والتطوير المستدام خلال موسم الحج.