اليوم السابع
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الدفاع المدنى بغزة: 8 شهداء بالقطاع منذ بدء وقت تنفيذ وقف إطلاق النار

الأحد، 19 يناير 2025 09:37 ص
الدفاع المدنى بغزة: 8 شهداء بالقطاع منذ بدء وقت تنفيذ وقف إطلاق النار غزة
وكالات

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قال الدفاع المدنى في غزة إن 8 شهداء سقطوا في غارات إسرائيلية منذ بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع.

وسقط 3 شهداء وأصيب 20 آخرون برصاص الاحتلال فى حى الشجاعية شرقى غزة بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

وفي السياق نفسه، قال الجيش الإسرائيلي إنه سيواصل الهجمات ما دامت حماس لم تف بالتزاماتها، موضحا أنهم لم يتسلموا حتى الآن قائمة الرهائن.

وأضاف "سنعمل بكل جهد لإعادة الرهائن إلى منازلهم".

وكانت أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، بدء الوقت المعلن لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار فى قطاع غزة.







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