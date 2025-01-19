البابا تواضروس يلتقي العاملين بالديوان البطريركي بالإسكندرية

كتبت - بتول عصام

التقى قداسة البابا تواضروس الثاني، في المسرح الملحق بالمقر البابوي بالإسكندرية، العاملين بالديوان البطريركي بكل قطاعاته وقدم لهم قداسته التهنئة بأعياد الظهور الإلهي وشكرهم على تعبهم ومجهودهم في خدمة المجتمع الكنسي.

حضر اللقاء الأساقفة العموم المشرفون على القطاعات الرعوية بالإسكندرية، أصحاب النيافة الأنبا باڤلي (قطاع المنتزه) والأنبا إيلاريون (قطاع غرب) ، والأنبا هرمينا (قطاع شرق)، ووكيل البطريركية بالإسكندرية القمص أبرآم إميل، والراهب القس كيرلس الأنبا بيشوي مدير مكتب قداسة البابا.

وكان قد صلى أمس قداسة البابا تواضروس الثاني، لقان وقداس عيد الغطاس فى الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية بمشاركة الآباء الأساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالإسكندرية، والقمص أبرآم إميل وكيل عام البطريركية بالإسكندرية، وكهنة الكاتدرائية.