أقوال البابا تواضروس من عظة قداس عيد الغطاس

كتبت - بتول عصام

تحتفل اليوم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد الغطاس المجيد، ويُحتفل به سنويًا في 19 يناير، الموافق 11 طوبة في التقويم القبطي. ويسمى بعيد بالغطاس لأن المسيح اقتبل فيه العماد بالتغطيس بالإجماع. فهو إحياء ذكرى معمودية السيد المسيح في نهر الأردن على يد القديس يوحنا المعمدان.

وكان قد صلى أمس قداسة البابا تواضروس الثاني، لقان وقداس عيد الغطاس فى الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية بمشاركة الآباء الأساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالإسكندرية، والقمص أبرآم إميل وكيل عام البطريركية بالإسكندرية، وكهنة الكاتدرائية.

وفي التقرير التالي ننشر أقوال من عظة البابا تواضروس في قداس عيد الغطاس، حسب الصحفة الرسمية للكنيسة القبطية الأرثوذكسية:

- عيد الغطاس هو عيد تجديد معموديتنا، نتذكر فيه يوم نوالنا هذا السر العظيم، وهو اليوم الذي نبدأ فيه طريقنا نحو الأبدية.

- هناك ارتباط وثيق بين حدثي الميلاد والغطاس، فكلاهما فيه بداية جديدة، وفرح ومسرة، أما الارتباط الأكبر أن فيهما إعلان للثالوث القدوس.

- السيد المسيح في مجيئه أسس لنا السر الذي نولد فيه بالماء والروح أي سر المعمودية.

- إذا أردت أن تكون ابنا حبيبا لله، اجعل قلبك نقيا، وكن أمينًا في كل أمورك، ولتتسم بأعمال الرحمة.

- قد تظن أن لك شأن عظيم بكتابتك على وسائل التواصل لكن تذكر كلمات السيد المسيح "بِكَلامِكَ تَتَبَرَّرُ وَبِكَلَامِكَ تُدَانُ" (مت 12: 37).