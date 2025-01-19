البابا تواضروس: فى عيد الغطاس نتذكر يوم معموديتنا يوم أن بدأنا الطريق إلى الأبدية

كتب: محمد الأحمدى

هنأ قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية آباء وأبناء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمناسبة عيد الغطاس المجيد الذى تحتفل به الكنيسة اليوم.

جاء ذلك فى بداية عظة قداسته فى قداس العيد ذاته والذى بدأ مساء أمس وانتهى مع الساعات الأولى من اليوم الأحد.

وصلى قداسة البابا لقان وقداس عيد الغطاس فى الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية بمشاركة الآباء الأساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالإسكندرية، والقمص أبرآم إميل وكيل عام البطريركية بالإسكندرية، وكهنة الكاتدرائية.

وقال قداسة البابا فى مستهل عظته: أهنئكم أيها الأحباء بعيد الظهور الإلهى، أهنئ إيبارشياتنا فى مصر، الآباء المطارنة والأساقفة والكهنة القمامصة والقسوس وجموع الشعب القبطى فى قارات العالم فى إفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية وأستراليا والكرسى الأورشليمى.



كما هنأ قداسته النائب البطريركى لكنيسة الروم الأرثوذكس بالإسكندرية، الذى حضر القداس للتهنئة، على تقلده منصبه مؤخرًا.

وأشار قداسة البابا إلى أن عيد الغطاس هو واحد من الأعياد المشهودة ليس على مستوى الاحتفال الطقسى والروحى فقط، وإنما على مستوى العادات الشعبية بما اعتدنا أن نأكله فيه (القلقاس والقصب).

ونوه قداسته إلى أن عيد الغطاس يتميز بأنه يتوسط خمسة أعياد سيدية نحتفل بها خلال أربعين يومًا، وهى أعياد الميلاد، الختان، الغطاس، عرس قانا الجليل، دخول السيد المسيح الهيكل. لافتًا إلى أننا فى عيد الغطاس أيضًا نتذكر يوم معموديتنا وهو اليوم الذى بدأنا فيه الطريق إلى الأبدية.