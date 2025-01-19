اليوم السابع
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البابا تواضروس يستقبل محافظ الإسكندرية بالمقر البابوي

الأحد، 19 يناير 2025 02:20 م
البابا تواضروس يستقبل محافظ الإسكندرية بالمقر البابوي البابا تواضروس يستقبل محافظ الإسكندرية بالمقر البابوي
كتبت - بتول عصام

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استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، في المقر البابوي بالإسكندرية الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية والوفد المرافق له، حيث قدم التهنئة لقداسته بمناسبة الأعياد.

حضر اللقاء الأساقفة العموم المشرفون على القطاعات الرعوية بالإسكندرية، أصحاب النيافة الأنبا باڤلي (قطاع المنتزه) والأنبا إيلاريون (قطاع غرب) ، والأنبا هرمينا (قطاع شرق)، ووكيل البطريركية بالإسكندرية القمص أبرآم إميل، والراهب القس كيرلس الأنبا بيشوي مدير مكتب قداسة البابا.

وكان قد صلى أمس قداسة البابا تواضروس الثاني، لقان وقداس عيد الغطاس فى الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية بمشاركة الآباء الأساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالإسكندرية، والقمص أبرآم إميل وكيل عام البطريركية بالإسكندرية، وكهنة الكاتدرائية.







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