البابا تواضروس يستقبل قيادات محافظة الإسكندرية

كتبت - بتول عصام

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالإسكندرية اليوم الأحد، الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية واللواء أحمد ثابت مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة غرب الدلتا والمستشار سعد السعدني رئيس نادي القضاة وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذيّة والنيابية والأوقاف والأزهر الشريف ونواب مجلسي النواب والشيوخ حيث قدموا التهنئة لقداسة البابا بالأعياد.

حضر اللقاء الأساقفة العموم المشرفون على القطاعات الرعوية بالإسكندرية، أصحاب النيافة الأنبا باڤلي (قطاع المنتزه) والأنبا إيلاريون (قطاع غرب) ، والأنبا هرمينا (قطاع شرق)، ووكيل البطريركية بالإسكندرية القمص أبرآم إميل، والراهب القس كيرلس الأنبا بيشوي مدير مكتب قداسة البابا.

كما استقبل قداسة البابا تواضروس، الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية والوفد المرافق له، حيث قدم التهنئة لقداسته بمناسبة الأعياد.