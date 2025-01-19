اليوم السابع
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البابا تواضروس يستقبل قائدي القوات البحرية والمنطقة الشمالية فى المقر البابوي بالإسكندرية

الأحد، 19 يناير 2025 04:38 م
البابا تواضروس يستقبل قائدي القوات البحرية والمنطقة الشمالية فى المقر البابوي بالإسكندرية البابا تواضروس يستقبل قائدي القوات البحرية والمنطقة الشمالية
كتبت - بتول عصام

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استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالإسكندرية اليوم الأحد، الفريق أشرف إبراهيم عطوة قائد القوات البحرية واللواء أ. ح. هشام حسني حسن قائد المنطقة الشمالية العسكرية والوفد المرافق لهما، الذين حضروا لتهنئة قداسته بالأعياد.

حضر اللقاء الأساقفة العموم المشرفون على القطاعات الرعوية بالإسكندرية، أصحاب النيافة الأنبا باڤلي (قطاع المنتزه) والأنبا إيلاريون (قطاع غرب) ، والأنبا هرمينا (قطاع شرق)، ووكيل البطريركية بالإسكندرية القمص أبرآم إميل، والراهب القس كيرلس الأنبا بيشوي مدير مكتب قداسة البابا.

وكان قد صلى أمس قداسة البابا تواضروس الثاني، لقان وقداس عيد الغطاس فى الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية بمشاركة الآباء الأساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالإسكندرية، والقمص أبرآم إميل وكيل عام البطريركية بالإسكندرية، وكهنة الكاتدرائية.







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البابا تواضروس

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المقر البابوي بالإسكندرية

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