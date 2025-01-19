إدمان العمل كيف يؤثر على صحتك النفسية والجسدية

كتبت فاطمة ياسر

إدمان العمل يعتبر من السلوكيات غير الصحية، التي تؤثر على صحتك الجسمانية والنفسية، وهناك بعض الآثار السلبية لإدمان العمل، وفقًا لموقع healthline.

أكد التقرير أن إدمان العمل، يتسبب في تعرض الشخص إلى التعب المزمن والإرهاق، وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، ومشاكل النوم والاكتئاب، وزيادة الوزن ومشاكل إضطرابات المناعة الذاتية، وزيادة خطر الإصابة بالسكري.

وأشار التقرير إلي أن إدمان العمل قد يكون سببًا في التعرض لبعض الآثار النفسية، ومنها القلق والتوتر، والاكتئاب، وانخفاض الذاتية، والشعور بالذنب، وصعوبة في التأقلم مع الضغط، كما أن في بعض الأحيان يتعرض الشخص لتدهور العلاقات الزوجية والأسرية، وانخفاض جودة الوقت العائلي، و الشعور بالغياب العاطفين كما يتسبب في حدوث تأثير سلبي على الأطفال، وزيادة خطر الطلاق.

وأضاف التقرير، أن أيضًا إدمان العمل يزيد من فرص التعرص لبعض الآثار المهنية في العمل، انخفاض الأداء الوظيفي، وزيادة خطر الفصل من العمل، وصعوبة في التأقلم مع التغييرات، وانخفاض الروح المعنوية، ما يتسبب في حدوث آثار اجتماعية، انخفاض العلاقات الاجتماعية، والشعور بالوحدة، وصعوبة في بناء صداقات، وانخفاض المشاركة في الأنشطة الاجتماعية، وتأثير سلبي على الصحة النفسية.

هل يسبب إدمان العمل الطلاق

ووفقًا لدراسة أمريكية، 50% من الأزواج الذين يعملون لفترات طويلة يؤدي إلى الطلاق، كما أن الدراسة بريطانية وجدت أن 30% من الأزواج الذين يعملون لفترات طويلة يؤدي إلى انفصال، وهناك دراسة كندية وجدت أن 25% من الأزواج الذين يعملون لفترات طويلة يؤدي إلى الطلاق.

ما علامات إدمان العمل؟

أشار التقرير، إلي وجود بعض علامات إدمان العمل التي تعني أن هذا الشخص بالفعل يعاني من هذا النوع من الإدمان، ومنها:



1. العمل لمدة طويلة دون راحة.

2. الشعور بالذنب عند عدم العمل.

3. العمل في عطلات نهاية الأسبوع.

4. عدم القدرة على التوقف عن العمل.

5. الشعور بالهوية المرتبطة بالعمل فقط.

تعرف علي طرق علاج إدمان العمل

طرق التغلب على إدمان العمل، ومنها:

1. تحديد حدود واضحة.

2. ممارسة الرياضة.

3. التأمل والاسترخاء.

4. قضاء وقت مع العائلة والأصدقاء.

5. طلب المساعدة من المتخصصين.

6. تعلم مهارات إدارة الوقت.

7. تقليل العمل الليلي.

8. ممارسة الهوايات.

إدمان العمل يمكن أن يؤثر سلبًا على الجسم بطرق عديدة، ومنها:



1. التوتر والقلق: يؤدي إلى زيادة الإجهاد والتوتر العصبي.

2. أمراض القلب: زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

3. الاكتئاب: يؤدي إلى الشعور بالاكتئاب واليأس.

4. مشاكل النوم: يؤدي إلى انخفاض جودة النوم والاكتئاب.

5. الوزن الزائد: يؤدي إلى زيادة الوزن بسبب قلة النشاط البدني.

6. السكري: يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالسكري.

7. مشاكل الهضم: يؤدي إلى مشاكل في الجهاز الهضمي.

8. الصداع: يؤدي إلى الصداع والدوخة.

9. الألم العضلي: يؤدي إلى الألم العضلي والتهاب المفاصل.

10. الانحلال العضلي: يؤدي إلى انحلال العضلات.

11. مشاكل البصر: يؤدي إلى مشاكل في البصر.

12. التهاب المفاصل: يؤدي إلى التهاب المفاصل.

13. مشاكل التنفس: يؤدي إلى مشاكل في التنفس.

