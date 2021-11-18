احذر.. 5 تأثيرات سلبية من إدمان العمل تعرض صحتنك للخطر.. إنفوجراف

فاطمة ياسر

هل أنت مدمن للعمل؟.. إذا كنت تقضي ساعات طويلة في اليوم تعمل دون أن تقوم بأي نشاط آخر فأحذر أنت تعاني من إدمان العمل، الذي قد يعرض صحتك للخطر على المدى البعيد.

وأكد التقرير المنشور عبر موقع "healthline"، أن بعض الأشخاص يركزون في يومهم فقط علي العمل ويهملون صحتهم، ولذا فالعمل لفترة تزيد عن عدد ساعات العمل الرسمية الموصي بها تعرضك للإصابة بالعديد من الأمراض.

وقدم التقرير، العديد من الآثار السلبية لإدمان العمل علي الصحة، ومنها التالي: