اليوم السابع
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الخميس، 18 نوفمبر 2021 10:10 م
أكرم القصاص
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احذر.. 5 تأثيرات سلبية من إدمان العمل تعرض صحتنك للخطر.. إنفوجراف

الخميس، 18 نوفمبر 2021 02:30 م
احذر.. 5 تأثيرات سلبية من إدمان العمل تعرض صحتنك للخطر.. إنفوجراف الآثار السلبية لإدمان العمل على صحتك
فاطمة ياسر

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هل أنت مدمن للعمل؟.. إذا كنت تقضي ساعات طويلة في اليوم تعمل دون أن تقوم بأي نشاط آخر فأحذر أنت تعاني من إدمان العمل، الذي قد يعرض صحتك للخطر على المدى البعيد. 
 
وأكد التقرير المنشور عبر موقع "healthline"، أن بعض الأشخاص يركزون في يومهم فقط علي العمل ويهملون صحتهم،  ولذا فالعمل لفترة تزيد عن عدد ساعات العمل الرسمية الموصي بها تعرضك للإصابة بالعديد من الأمراض. 
 
وقدم التقرير، العديد من الآثار السلبية لإدمان العمل علي الصحة، ومنها التالي: 
 
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- أكثر عرضة للإصابة بالقلق والتوتر والاكتئاب
- ارتفاع ضغط الدم وارتفاع هرمون الكورتيزول
- أمراض القلب والأوعية الدموية
- أكثر عرضة للإصابة بالسكرى
- تشعر بالوحدة لعدم وجود وقت لمقابلة أصدقائك أو أسرتك
- أكثر عرضة للإصابة بالوسواس القهرى

 


الآثار السلبية

إدمان العمل

القلق والتوتر

الاكتئاب

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