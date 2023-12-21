كيف يؤثر إدمان العمل على صحتك النفسية؟ 6 نصائح لازم تعرفها

كتبت فاطمة خليل

إدمان العمل له آثار سلبية على صحتك العقلية والنفسية، حيث إن هناك بعض الأشخاص الذين يجعلون العمل لهم أولوية في حياتهم اليومية، نتعرف في هذا التقرير على نصائح للتغلب على إدمان العمل، وتأثيراته على صحتك النفسية، بحسب موقع "Healthshot".

أسباب إدمان العمل



هناك عدة عوامل يمكن أن تساهم في أن يصبح الشخص مدمن عمل، بعض الأسباب الشائعة هي:

• رغبة قوية في النجاح والتقدير

• الخوف من الفشل

• الضغط الخارجي أو التوقعات من الآخرين

• الحاجة إلى السيطرة

• الرغبة المستمرة في الكمالية

• استخدام العمل كوسيلة للتغلب على التوتر أو الهروب من المشاكل الشخصية.

ماذا يفعل إدمان العمل بصحتك العقلية؟



كونك مدمنا على العمل يمكن أن يكون له العديد من الآثار السلبية على صحتك العقلية التركيز المستمر على العمل يمكن أن يؤدي إلى:

• احتراق نفسي

• إنهاك وتعب

• زيادة مستويات التوتر

قد يواجه مدمنو العمل أيضًا صعوبة في الحفاظ على توازن صحي بين العمل والحياة، مما يؤدي إلى توتر العلاقات، والشعور بالعزلة، وانخفاض الرضا العام عن الحياة.

طرق التغلب على إدمان العمل



من أجل صحتك العقلية، عليك أن تتوقف عن إدمان العمل:

1. ضع الحدود



يجب عليك وضع حدود بين عملك وحياتك الشخصية،تحديد ساعات عمل محددة والالتزام بها لضمان نمط حياة أكثر توازناً.

2. إعطاء الأولوية للرعاية الذاتية



خصص وقتًا لأنشطة الرعاية الذاتية مثل التمارين الرياضية والاسترخاء والهوايات التي كنت ترغب دائمًا في ممارستها.

إن الاهتمام بسلامتك الجسدية والعقلية أمر بالغ الأهمية لتحقيق السعادة على المدى الطويل.

3. تعلم التفويض



ثق بالآخرين لمشاركة عبء العمل بدلاً من القيام بكل شيء بنفسك يمكن أن يؤدي تفويض المهام إلى تقليل العبء الواقع عليك وتوفير الفرص لأعضاء الفريق للمساهمة.

4. خذ فترات راحة



جدولة فترات راحة منتظمة خلال ساعات العمل للراحة وإعادة شحن طاقتك إن فترات الراحة القصيرة يمكن أن تحسن التركيز والإنتاجية مع منع الإرهاق.

5. حدد أهدافًا واقعية



وضع أهداف قابلة للتحقيق وواقعية في العمل تجنب وضع معايير عالية بشكل مفرط قد تساهم في هوس العمل غير الصحي.

6. الحد من استخدام التكنولوجيا



ضع حدودًا للتواصل المتعلق بعملك بمجرد خروجك من المكتب، قم بإيقاف تشغيل إشعارات البريد الإلكتروني وقاوم الرغبة في التحقق باستمرار من رسائل العمل أثناء وقتك الشخصي.