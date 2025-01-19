أفضل أطعمة تساعدك على النوم.. تناولها فى العشاء

كتبت فاطمة خليل

الحصول على نوم جيد ليلاً أمر مهم للصحة الجيدة، ولكن غالبًا ما يكون من الصعب تحقيق نوم عميق وغير مضطرب، ومع ذلك، يمكن أن يلعب العشاء دورًا مهمًا في تحسين جودة النوم، تحتوي بعض الأطعمة على مغذيات تنظم دورات النوم وتحفز الاسترخاء وتسهل إنتاج الهرمونات المسببة للنوم مثل الميلاتونين والسيروتونين، نتعرف فى هذا التقرير على بعض الأطعمة التى تساعدك على النوم تناولها فى العشاء، بحسب موقع تايمز ناو.

الحليب الدافئ مع الكركم

الحليب الدافئ هو مساعد تقليدي للنوم، لأنه يحتوي على التربتوفان، مما يمكن الجسم من إنتاج المزيد من الميلاتونين. كما أن إضافة الكركم تجعله صحيًا ومريحًا للجسم بسبب خصائصه المضادة للالتهابات. عند شرب كوب دافئ من الحليب مع الكركم في الليل، يشعر المرء بالاسترخاء وينام بشكل أفضل.

بذور الحلبة

تساعد بذور الحلبة على جلب الصحة الجيدة وكذلك الهدوء ولها أيضًا خصائص هضم جيدة. يمكن إضافة بذور الحلبة إلى وجبة المساء، يمكن لبذور الحلبة أن تعزز النوم.

اللوز

اللوز غني جدًا بالمغنيسيوم، وهو معدن أساسي يريح العضلات. يساعد المغنيسيوم في تنظيم دورة النوم في الجسم. وقد ثبت أيضًا أنه يحسن كل من مدة وجودة النوم. تساعد حفنة صغيرة من اللوز التي يتم تناولها في وقت العشاء على تحضير الجسم للراحة وتجعل الناس ينامون بسهولة أكبر.

الخضراوات الورقية

تعتبر الخضراوات الورقية عنصرًا غذائيًا مهمًا للغاية يجب مراعاته. تحتوي السبانخ والكرنب والجرجير على الكثير من الكالسيوم، مما يساعد الدماغ على معالجة الميلاتونين بشكل أكثر فعالية. يعزز الكالسيوم أيضًا استرخاء العضلات؛ لذلك، عندما تستعد للنوم، سيكون جسمك قادرًا على الاسترخاء بشكل أسهل. ستكون إضافة حصة واحدة من الخضار الورقية إلى العشاء طريقة سهلة لزيادة جودة نومك.

الموز

الموز غني بالبوتاسيوم والمغنيسيوم، المعادن التي تريح العضلات والأعصاب. كما أنها تحتوي على التربتوفان، الذي يساعد على تحفيز إنتاج السيروتونين. يمكن أن تكون الموزة على الجانب أو كجزء من وجبة عشاء خفيفة مساعدة طبيعية على النوم.

