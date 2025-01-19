أطباء السودان: مقتل 2 وإصابة 11 فى قصف للدعم السريع على أم درمان

كتبت ريهام عبد الله

كشفت شبكة أطباء السودان، عن مقتل اثنين، وإصابة11 آخرين جراء قصف صاروخي، نفذته ميليشا الدعم السريع، بشكل متعمد على أحياء محلية كرري بمدينة أمدرمان مساء السبت.

وأدانت الشبكة، فى بيان، عمليات القصف المتعمد على الأحياء ومواقع تجمعات المدنيين مما أحدث خسائر بشرية وأحدثت إصابات بين النساء والأطفال.

وأكدت الشبكة أن استهداف الدعم السريع للمرافق المدنية هو تمادي في انتهاكاتها، وتابعت :"عنفها توجيه لعملياتها العسكرية نحو صدور المواطنين ومرافقهم المدنية بدلا من المرافق العسكرية مما يزيد من الخسائر البشرية في منطقة أصبحت ملاذ لمئات الآلاف من المدنيين".

