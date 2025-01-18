اليوم السابع
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السبت، 18 يناير 2025 03:58 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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وزيرة التضامن من أمام معبر رفح: مصر مستعدة لتكثيف إدخال المساعدات لغزة

السبت، 18 يناير 2025 02:47 م
وزيرة التضامن من أمام معبر رفح: مصر مستعدة لتكثيف إدخال المساعدات لغزة وزيرة التضامن أمام معبر رفح
كتب مدحت وهبة

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أعلنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي نائب رئيس الهلال الأحمر المصري، جاهزية مصر الكاملة للبدء في التحركات الخاصة بالهدنة فور سريانها رسميا، مشيرة إلى أن الهلال الأحمر المصري هو الجهة التنسيقية الأساسية مع الجهات الدولية والهلال الأحمر الفلسطيني، والمسئول أيضا عن تنسيق تجميع المساعدات داخل مصر واستقبالها من الخارج، لضمان إدخالها بشكل سريع وفعال إلى أهالينا في غزة.

وأضافت الدكتورة مايا مرسي في تصريحات لها من أمام معبر رفح البري خلال زيارتها لمحافظة شمال سيناء بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان، أنها اطمأنت على جاهزية دخول المساعدات الإنسانية إلى أشقائنا في غزة؛ مع استمرارها طوال الفترة الماضية تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية بتكثيف الجهود الإنسانية، فيما تعمل اليوم على على تسريع وتيرة الدخول لضمان وصول الإمدادات في الوقت المناسب.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي إن مخازن الهلال الأحمر تحتوي على كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية، بينما تقف الشاحنات على أهبة الاستعداد بطول الطريق بانتظار الإشارة لبدء دخولها إلى غزة، مضيفة أن الهدف الأول الآن هو تكثيف المساعدات وضمان وصولها لأكبر عدد ممكن من المستفيدين، مع تحديد أنواع المساعدات بما يلبي احتياجات الأهالي، سواء كانت غذائية، طبية، أو وقود لتحقيق أقصى استفادة لأهالي غزة.

ولفتت الدكتورة مايا مرسي إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل بالتنسيق مع وزارة الصحة والهلال الأحمر المصري على تجهيز كافة الأماكن لاستقبال المرضى والمصابين، بالإضافة إلى تقديم الدعم النفسي من خلال متطوعينا، وتوحيد الجهود مع الجهات الدولية لضمان إدخال المساعدات بشكل منظم وفعال لضمان تلبية كافة الاحتياجات الأساسية، فيما يقدم متطوعو الهلال الأحمر في العريش ورفح، والبالغ عددهم 1500 متطوع، الدعم النفسي والميداني للمصابين بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني.

وقالت الدكتورة مايا مرسي: "نؤكد مجددًا أن مصر ستظل دائمًا سندًا لأشقائنا في غزة، وستبذل كل جهد ممكن لدعمهم في هذه الأوقات الحرجة، حتى يعود السلام والأمان إلى ربوعهم".

 

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نائب رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن خلال اصطفاف سيارات الإسعاف بمدينة الشيخ زويد
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن خلال اصطفاف سيارات الإسعاف بمدينة الشيخ زويد

 

اصطفاف سيارات الإسعاف بمدينة الشيخ زويد
اصطفاف سيارات الإسعاف بمدينة الشيخ زويد

 

خالد عبد الغفار ومايا مرسى يتفقدان اصطفاف سيارات الإسعاف بمدينة الشيخ زويد
خالد عبد الغفار ومايا مرسى يتفقدان اصطفاف سيارات الإسعاف بمدينة الشيخ زويد

 

وزيرة التضامن ووزير الصحة خلال صورة تذكارية مع رجال الإسعاف
وزيرة التضامن ووزير الصحة خلال صورة تذكارية مع رجال الإسعاف

 

جانب من الجولة
جانب من الجولة

 

جولة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن بمدينة الشيخ زويد
جولة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن بمدينة الشيخ زويد






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الرئيس السيسي

وزير الصحة

وزيرة التضامن

جولة وزيرا الصحة والتضامن فى الشيخ زويد

وزيرة التضامن فى سيناء

وزيرة التضامن مدينة الشيخ زويد

نائب رئيس الوزراء ووزيرة التضامن في مدينة الشيخ زويد

مساعدات مصر لغزة

مساعدات الهلال الأحمر المصري لغزة

مساعدات وزارة التضامن لغزة






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