وزيرا الصحة والتضامن يتفقدان اصطفاف سيارات الإسعاف بمدينة الشيخ زويد

كتب مدحت وهبة و وليد عبد السلام

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، يرافقه الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء عاصم سعدون، نائب محافظ شمال سيناء، اصطفاف سيارات هيئة الإسعاف المصرية بمركز أبو طويلة بمدينة الشيخ زويد، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقديم كافة أشكال الدعم الصحي للأشقاء في قطاع غزة.

واطمئن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي على خطة هيئة الإسعاف، وجهوزية سيارات الإسعاف، كما اطمئنا على جاهزية المسعفين للتعامل مع أي حالات حرجة، حيث تم رفع درجة الاستعداد على طول الطرق السريعة، وتكثيف تمركزات سيارات الإسعاف على جميع الطرق والميادين.

كما تم الإطلاع على خطة الإحالة، حيث يتم التنسيق مع مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء، وكذلك غرفة الأزمات الرئيسية بالوزارة لتحديد المستشفى المناسب لإخلاء الحالات داخل مستشفيات محافظة شمال سيناء أو المحافظات المجاورة.

ولفت «عبدالغفار» إلى أن الوزير اطلع على خطة الإحالة، حيث يتم التنسيق مع مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء، وكذلك غرفة الأزمات الرئيسية بالوزارة لتحديد المستشفى المناسب لإخلاء الحالات داخل مستشفيات محافظة شمال سيناء أو المحافظات المجاورة.

رافق الوزيرة خلال الزيارة الدكتورة آمال الإمام، وأيمن عبدالموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن، المدير التنفيذي للهلال الأحمر، والدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي والمتحدث الرسمي للوزارة، والدكتورة دينا الصيرفي، مساعد وزيرة التضامن للتعاون الدولي، و هشام محمد، مدير مكتب وزيرة التضامن، والدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة، والدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور أحمد سعفان، مساعد وزير الصحة لشئون المستشفيات، والدكتور بيتر وجيه، رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور أحمد سمير مدير مديرية الشئون الصحية في شمال سيناء، والدكتور أحمد العزب، رئيس قطاع العمليات والتشغيل بهيئة الإسعاف، والدكتور حازم حسين، مدير الإدارة العامة للحجر الصحي.



اصطفاف سيارات الإسعاف في مركز أبو طويلة بمدينة الشيخ زويد



اصطفاف سيارات الإسعاف في مركز أبو طويلة



جانب من اصطفاف سيارات الإسعاف في مركز أبو طويلة بمدينة الشيخ زويد



وزير الصحة يتفقد اصطفاف سيارات الإسعاف في مركز أبو طويلة بمدينة الشيخ زويد



وزير الصحة يتفقد اصطفاف سيارات الإسعاف في مركز أبو طويلة