وزارة الداخلية تحبط تهريب عبوات سجائر مهربة جمركيا بقيمة 8.5 مليون جنيه

كتب محمود عبد الراضي

نجحت الداخية في إحباط محاولة تهريب 47 ألف عبوة سجائر غير خالصة الرسوم الجمركية لداخل البلاد فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لإحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ والموانىء المختلفة للبلاد.

تمكنت الإدارة العامة لأمن الموانىء بقطاع أمن المنافذ بالتنسيق مع الجهات المعنية من ضبط سائقى سيارتين نقل "فنطاس فارغ" حال إنهاء إجراءات وصولهما للبلاد بميناء السلوم البرى، وبحوزتهما 47 ألف عبوة سجائر "مهربة" مخبأة بأجولة بلاستيكية ومخفاة داخل فنطاس السيارتين.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد تهريبها لداخل البلاد لبيعها بالسوق المحلى، ووقد قدر إجمالى القيمة والرسوم والتعويض الجمركى قرابة (8,5 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.