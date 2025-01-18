اليوم السابع
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نائب رئيس الوزراء ووزيرة التضامن يبدآن زيارة تفقدية لمحافظة شمال سيناء

السبت، 18 يناير 2025 10:28 ص
نائب رئيس الوزراء ووزيرة التضامن يبدآن زيارة تفقدية لمحافظة شمال سيناء الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان
كتب ـ وليد عبد السلام

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يبدأ الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، صباح اليوم السبت، زيارة لشمال سيناء، للتأكد من جاهزية المستشفيات والمنشآت الطبية في مدينة العريش والمدن المجاورة لها. وكذلك استعدادات الهلال الأحمر المصري والمخازن اللوجستية التابعة له.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لـ وزارة الصحة والسكان، أنه من المقرر أن تتضمن الزيارة تفقد مستشفيات محافظة شمال سيناء، والمخازن اللوجستية التابعة للهلال الأحمر المصري للتأكد من انتظام العمل، وكفاية أعداد الفرق الطبية، وتوافر جميع الأدوية والمستلزمات، وذلك بحضور عدد من قيادات وزارتي الصحة والتضامن.

 







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الصحة

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