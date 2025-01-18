مشروبات صحية للاستشفاء بعد التمارين

كتبت مروة محمود الياس

تناول المشروبات الصحية أمر في غاية الأهمية خلال فصل الشتاء وخاصة لمن يمارسون الرياضات المختلفة، فبعد التمارين يجب أن يكونوا قادرين على الاستشفاء والاسترخاء من خلال تناول بعض المشروبات الصحية.

ووفقًا لتقرير نشر في موقعى هيلث شوتس وهيلث، فإن الاسترخاء وتجديد الطاقة والاستشفاء بعد التمارين الرياضية أمر فى غاية الأهمية لراحة العضلات وتحسين الأداء فى التمرينات.

فيما يلى.. أنواع المشروبات التى تساعد على الاسترخاء والتعافى بعد التمارين:

المشروبات الطبيعية العشبية الدافئة والصحية دون إضافة السكر

الماء هو أفضل مشروب لتعويض السوائل المفقودة وتحسين حالة الجسم والعضل بعد التمارين.

الشاي الأخضر، من أنواع الشاى الصحية المفيدة.

البابونج يساعد على الاسترخاء وتقليل التوتر.

عصير الليمون من أهم أنواع العصائر الحمضية التي تساعد على تحسين الهضم وتحسين عمل الجسم والعضلات وتقليل التوتر.

الزنجبيل من المشروبات التى تساعد على تحسين الدورة الدموية و الاسترخاء وتحسين استشفاء العضلات

عصائر الفواكه الحمضية مثل البرتقال الذى يساعد على تعزيز المناعة والاسترخاء

البروتين وبعض المشروبات الرياضية الصحية تحتوى على بروتين الحليب والتى تساعد على تعزيز البناء العضلي والاستشفاء

مشروبات الفاكهه الصحيه قليله السكر مثل عصير الموز.

ويجب الالتزام أيضا بنظام غذائي صحي متكامل لمن يمارسون الرياضات المختلفة وفقًا لطبيعة أجسامهم وطبيعة تدريباتهم كذلك البعد عن الجهد الزائد في التمرينات الرياضية والتحميل العالي على العضلات، والاهتمام بالراحة والاستشفاء الكامل دون استعجال.