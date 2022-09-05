عند ممارسة الرياضة.. تجنب هذه الأطعمة قبل التمرين

كتبت فاطمة ياسر

عند تحديد القيام بممارسة بعض التمارين الرياضية يجب عليك أيضا الامتناع عن تناول بعض الأطعمة قبل ممارستها للحفاظ علي صحتك وحمايتك من أي مضاعفات صحية.

ووفقا للتقرير المنشور عبر موقع “healthline”، والذي قد أسوأ الأطعمة التي يجب تجنبها قبل ممارسة التمارين الرياضية، ومنها:

الخضروات الغنية بالألياف معروف أنها أطعمة صحية، ولكن قبل التمرين تشكل خطرا علي الجهاز الهضمي، نظار لصعوبة هضمها، ولذا إذا كنت تشعر بالجوع قبل التمرين يمنك تناول أطعمة سهلة الهضم.

-أبتعد عن الأطعمة الغنية بالدهون قبل التمرين، والسبب أيضا أنها صعبة الهضم، أو تستغرق وقت طويل في الهضم، وهذا يؤثر بشكل سلبي علي الشخص عند ممارسة الرياضة.

-تحتوي بذور الكتان علي نسبة عالية من الألياف والأحماض الدهنية التي تعملعلي تقليل مستويات الطاقة بالجسم، وبتالي تجعلك غير قادر علي ممارسة التمرين الرياضي كما يجب، ولذا تجنبه.

-بكل تأكيد تكون الأطعمة السريعة من الممنوعات وبشدة بشكل عام، وبشكل خاص قبل التمارين الرياضية، فهي تحتوي علي نسبة عالية من السكر والدهون، والسعرات الحرارية، وتجعلك غير قادر علي ممارسة الرياضة.

-أبتعد عن مشروبات الطاقة، وأيضا الغنية بالكافيين، لأنها تساهم بشكل كبير زيادة معدل ضربات القلب، وترفع ضغط الدم، ولذا يجب تجنبها قبل وبعد التمرين.