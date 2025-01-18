مستقبل المرور بقلب العاصمة الإدارية.. وحدة إلكترونية مبتكرة لخدمة المواطنين

كتب محمود عبد الراضي

في إطار مساعي وزارة الداخلية المتواصلة للارتقاء بجودة الخدمات الأمنية وتطوير آلياتها لتواكب تطلعات المواطن المصري، تشرق اليوم خطوة جديدة نحو المستقبل، حيث تم افتتاح "وحدة المرور الإلكترونية المميزة" في العاصمة الإدارية الجديدة.

هذه الوحدة تأتي كأحد أبرز أوجه التطوير الذي يسعى إلى تقديم خدمات أمنية متكاملة ومتطورة بشكل يضمن السهولة واليسر في حصول المواطنين على ما يحتاجون إليه.

وها هي الوزارة تواكب الزمان وتحتفل بعيد الشرطة الـ73، لتنقل من خلال هذه المبادرة فكرها العصري وتؤكد التزامها بتوسيع دائرة الخدمات، لتشمل كل أرجاء الجمهورية وفي طليعتها العاصمة الإدارية الجديدة، التي تحولت إلى وجهة للحداثة والتكنولوجيا.

الوحدة الجديدة ستتيح للمواطنين مجموعة من الخدمات الأساسية، بشكل اختياري، بدءًا من الفحص الفني للمركبات، مرورًا بتجديد رخص التسيير، وصولًا إلى إصدار بدل فاقد أو تالف للرخص، سواء كانت رخص تسيير أو رخص قيادة أو حتى الملصق الإلكتروني.

لن يقتصر ذلك على مجرد تقديم خدمات تقليدية، بل سيتم ذلك في إطار رقمي حديث، يبدأ من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الثامنة مساءً، لتواكب نمط الحياة المتسارع الذي يعيش فيه المواطنون في هذا العصر الرقمي.

بهذه الخطوة، تواصل وزارة الداخلية تحديث أساليبها وأدواتها لتقديم خدمات مرورية أكثر كفاءة وسرعة، في إطار من الراحة والسهولة للمواطنين، لتثبت أن المستقبل هنا، وأن التقدم لا يتوقف إلا عند حدود الابتكار.



مرور الكتروني



وحدة مرور جديدة