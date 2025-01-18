اليوم السابع
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السبت، 18 يناير 2025 12:18 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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مدير تعليم الفيوم يتابع امتحانات الشهادة الإعدادية من غرفة العمليات الرئيسية

السبت، 18 يناير 2025 11:22 ص
مدير تعليم الفيوم يتابع امتحانات الشهادة الإعدادية من غرفة العمليات الرئيسية غرفة العمليات الرئيسية
الفيوم رباب الجالي

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تابع الدكتور خالد خلف قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، سير امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025/2024م من غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، بحضور ريحاب عريق وكيل المديرية، وأعضاء غرفة العمليات، وأعضاء لجنة متابعة الوزارة.

تواصل الدكتور قبيصي مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، وعدد من رؤساء اللجان الامتحانية على مستوى المحافظة، للاطمئنان على حسن سير أعمال الامتحانات باللجان، حيث شدد على ضرورة انضباط اللجان، وتهيئة مناخ مناسب للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، كما شدد على ضرورة الالتزام بكافة القواعد والإجراءات المنظمة للعملية الامتحانية لضمان نزاهتها وشفافيتها.







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