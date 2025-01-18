مدارس المنيا تستقبل 116 ألف طالب وطالبة لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية

المنيا- حسن عبد الغفار

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، جاهزية مدارس المحافظة لانطلاق امتحانات منتصف العام للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2025، والتي تبدأ اليوم السبت 18 يناير الجارى، مشددًا على أهمية توفير كافة سبل الراحة والهدوء للطلاب والمراقبين لضمان سير الامتحانات في أجواء مناسبة.

ووجه المحافظ، رؤساء المراكز والمدن بمتابعة أعمال النظافة في محيط المدارس، ومنع تواجد الباعة الجائلين بالقرب من اللجان، لضمان توفير بيئة هادئة ومناخ مناسب للطلاب أثناء أداء الامتحانات.

من جانبه، أوضح صابر عبد الحميد، مدير مديرية التربية والتعليم بالمنيا، أن جميع اللجان تم تجهيزها بالكامل، مع اتخاذ الإجراءات التنظيمية والأمنية اللازمة، وتوفير وسائل الراحة والتأمين، مشيرًا إلى أن 116,936 طالبًا وطالبة سيؤدون الامتحانات داخل 493 لجنة موزعة على 769 مدرسة حكومية وخاصة بمختلف مراكز المحافظة، مشددا على المتابعة الميدانية لضمان انتظام الامتحانات.

