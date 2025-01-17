غدا.. انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية فى محافظة الإسماعيلية

الإسماعيلية -صبرى غانم

يؤدى أكثر من 31 ألف طالبًا وطالبةً امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية من خلال165 لجنة فرعية، موزعين على مستوى الإدارات التعليمية بمراكز ومدن محافظة الإسماعيلية للعام الدراسى 2024/2025.

وتابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، الاستعدادات النهائية لامتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب الشهادة الإعدادية للعام 2024/2025، والتى ستنطلق السبت المقبل الموافق 18 يناير الجاري.



وأكد أكرم على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وتوفير كل سُبل الراحة؛ حرصًا على الطلاب والمعلمين.



كما شدد على جميع الجهات التنفيذية بضرورة التنسيق لتهيئة مناخ جيد لأداء الامتحانات، والتنسيق التام بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الأمن ومديرية الشئون الصحية لتوفير كافة الاحتياجات المطلوبة؛ لسير عملية الامتحانات فى سهولة ويسر.



مشيرًا إلى ضرورة تواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان؛ تحسبًا لمواجهة أى ظرف طارئ ‏للطلاب أثناء أداء الامتحانات.



ومن جانبه، أوضح أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، على ضرورة الالتزام بالقرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات، وأداء كافة المهام والاختصاصات على الوجه الأمثل، وأكد على ضرورة حظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب.

مشيرا إلى تنفيذ توجيهات محافظ الإسماعيلية بضرورة انضباط اللجان الامتحانية فى جميع الإدارات التعليمية بمحافظة الإسماعيلية،و ضرورة توفير بيئة جيدة ومناسبة للطلاب أثناء أداء امتحانات الفصل الدراسى الأول بهدف مساعدتهم على أداء الامتحانات بسهولة ويسر.



كما أشار لسرية طباعة أسئلة الامتحانات مع التوجيه المختص ومنع محاولات الغش بكل أنواعه أثناء عقد الامتحانات، وتشديد الإجراءات اللازمة لمنع وقوع حالات غش أو تسريب للأسئلة، مع مراجعة الأدوات التكنولوجية التى يمكن استخدامها للكشف عن حالات الغش.



مضيفًا أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية مع ربطها بغرف العمليات الفرعية، بجميع الإدارات التعليمية على مدار اليوم؛ من أجل حل كافة المشكلات والمعوقات بشكل فورى أن وجدت.



وكان ايمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية قد عقد اجتماعا مع رؤساء لجان الشهادة الإعدادية بمدرسة تكنولوجيا المعلومات وطالبهم بتفعيل القرارات الوزارية الخاصة بالامتحانات والحفاظ على الهدوء داخل اللجان وعدم حمل أو التحدث فى الهاتف المحمول سواء للطلاب أو المراقبين والملاحظين.