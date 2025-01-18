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متحدثة الهلال الأحمر الفلسطيني: تضرر منشآت الجمعية 75 مرة خلال الحرب على غزة

السبت، 18 يناير 2025 12:42 م
متحدثة الهلال الأحمر الفلسطيني: تضرر منشآت الجمعية 75 مرة خلال الحرب على غزة غزة
كتب أحمد عرفة

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أكدت نبال فرسخ، المتحدثة باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، أن الاحتلال تسبب خلال عدوانه على قطاع غزة في أضرار بـ 51 مركبة إسعاف جراء اعتداءاته على المنظومة الطبية، بجانب تضرر منشآت الجمعية 75 مرة طول الحرب، واستشهاد 19 من طواقم الهلال خلال العمل و 15 آخرين خارج العمل.

 

وقالت المتحدثة باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن العشرات من كوادر الجمعية أصيبوا في القطاع، بالإضافة إلى إخراج مستشفى القدس التابع للهلال الأحمر عن الخدمة بشكل كامل وإحراق محتويات المستشفى وتدمير أجهزته الطبية.

 

وأكدت نبال فرسخ، أن الاحتلال كان يتعمد استهداف مقرات وطواقم جمعية الهلال الأحمر، خاصة أن مركبات الإسعاف ومقرات الجمعية تحمل شارة الهلال الأحمر بشكل واضح ومع ذلك تم استهدافها دون احترام للشارة المحمية دوليا.

 

وقالت: "العديد من طواقمنا تم استهدافهم وقتلهم أو إصابتهم أو اعتقالهم رغم مشاركتهم بمهمات إنسانية منسق لها، ولم يسبق لنا أن نشهد هذا الحجم من الاستهدافات بحق منشآت الجمعية وطواقمها الطبية".







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