ماذا يحدث فى جسمك عند إضافة الفلفل الأسود لنظامك الغذائى بالشتاء؟

كتبت مروة هريدى

الشتاء هو الموسم الذي نبحث فيه عن الأطعمة الدافئة والمريحة التي تحافظ على صحتنا ومقاومة العدوى والأمراض مثل نزلات البرد والأنفلونزا وغيرها، وبينما نركز عادةً على إضافة مكونات مثل العسل والزنجبيل والكركم إلى أنظمتنا الغذائية خلال فصل الشتاء، فإن أحد التوابل التي يتم تجاهلها أحيانًا هو الفلفل الأسود، ويُنصح بشدة باستخدام الفلفل الأسود، نظرًا لفوائده الطبية ونكهته المميزة خاصة في فصل الشتاء وذلك لعلاج الاضطرابات المرتبطة بالبرد والسعال وغيرها، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

فيما يلى.. 5 فوائد صحية لإضافة الفلفل الأسود إلى نظامك الغذائي الشتوي:

يُطهر الأمعاء والمعدة

يمكن أن يساعد الفلفل الأسود في إزالة السموم من الجسم، لأنه يحتوي على مادة البيبيرين، وهى مطهر داخلي ممتاز، ويمكن أن يؤدي تضمين هذا النوع من التوابل في نظامك الغذائي إلى تحسين صحة أمعائك، حيث يعزز الفلفل الأسود إنزيمات إزالة السموم ويقلل من تلف الحمض النووي، كما يحتوي الفلفل الأسود على الكابسيسين، وهي مادة كيميائية ذات خصائص مضادة للالتهابات يمكن أن تساعد في تخفيف آلام المفاصل وتيبسها.

يمنع الإمساك

الفلفل الأسود من التوابل الرائعة لتحسين صحة الجهاز الهضمي كما تمنع الإمساك، وهو سبب آخر لتناوله خلال فصل الشتاء، فلا يساعد الفلفل الأسود على الهضم عن طريق تكسير الطعام فحسب، بل يساعد أيضًا في تجنب مشاكل الجهاز الهضمى مثل الانتفاخ والغازات.

يُعزز فقدان الوزن

الفلفل الأسود يمكن أن يساعدك على إنقاص الوزن لأنه يحتوي على البيبيرين، الذي يمنع إنتاج خلايا دهنية جديدة، وبالتالي يساعد في الوقاية من السمنة، ويمكن أن يساعدك على فقدان الوزن الزائد في الشتاء من خلال تثبيط إنتاج خلايا الدهون وتعزيز امتصاص العناصر الغذائية الأخرى في وجباتنا، كما يمكن أن يؤدي هذا إلى تحسين الهضم وتعزيز عملية التمثيل الغذائي، مما يؤدي إلى إنقاص الوزن.

يحميك من خطر الإصابة بالسرطان

يمكن أن يساعد الفلفل الأسود في الوقاية من السرطان، حيث تظهر مادة البيبيرين، وهي أحد المكونات القلوية المهمة في الفلفل الأسود، خصائص مضادة للأورام الخبيثة، كما يحتوي الفلفل الأسود على مستويات عالية من مضادات الأكسدة، بما في ذلك الفلافونويدات والكاروتينات وفيتامين سي، ولا تعمل مضادات الأكسدة هذه على تقوية جهاز المناعة لدينا فحسب، بل إنها تتمتع أيضًا بخصائص مضادة للشيخوخة ويمكن أن تساعد في الوقاية من الأمراض المزمنة مثل السرطان والزهايمر.

يُعزز المناعة

يحتوي الفلفل الأسود على فيتامين سي، وهو ضروري لتعزيز صحة الجهاز المناعي، كما يتمتع الفلفل الأسود بخصائص مضادة للميكروبات، والتي يمكن أن تساعد في مكافحة العدوى وتقوية جهاز المناعة لديك.