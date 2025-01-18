كبار السن الأكثر عرضة للإصابة بتصلب الشرايين.. اعرف الأسباب

سارة وائل

أوضحت وزارة الصحة عبر صفاحتها الرسمية أن كبار السن هم أكثر عرضة للإصابة بتصلب الشرايين، وذلك بسبب تقدم العمر وتناول الأطعمة الغنية بالدهون.

وأكدت الوزارة علي أن استخدام الدهون بشكل أكثر من الطبيعي يحدث ضيق في شريان القلب ولا يصل الدم إلي القلب بشكل طبيعي عن طريق الشريان التاجي.

فيصاب الشخص بالعديد من الأمراض كالأزمات القلبية والذبحات وجلطات القلب.



كما أشارت الي أهمية الكشف المبكر والمتابعة والعلاج.

ويأتي ذلك ضمن مبادرة عبد الفتاح السيسي مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي.