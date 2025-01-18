شولتس يعرب عن أمله فى إنهاء الصراع فى أوكرانيا خلال العام الحالى

وكالات

أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس عن أمله في إنهاء الصراع في أوكرانيا خلال عام 2025، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.

وقال شولتس في مناسبة انتخابية للحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني في فولفسبورج: "يتعين علينا الآن استكشاف كل الخيارات لوقف العمليات القتالية وتحقيق السلام".

وأضاف: "آمل أن تسير الأمور على ما يرام هذا العام، ولكن سنرى ما إذا كان ذلك ممكنا".

في الوقت نفسه، أصر شولتس على أنه لا ينبغي التوصل إلى حل يتجاوز الأوكرانيين والأوروبيين.

وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي القادم مايك والتز قد أعلن أن دونالد ترامب يعتبر أن التوصل إلى اتفاق حول أوكرانيا أمر مستحيل دون إقامة حوار مع روسيا.

وقال والتز لشبكة "إيه بي سي: "من وجهة نظر الرئيس المستقبلي ترامب، لا يمكنك التوصل إلى اتفاق ما لم يكن لديك نوع من الحوار والعلاقة مع الجانب الآخر. ومن المؤكد أننا سنعمل على ذلك في الأشهر المقبلة".

وأكد مبعوث الإدارة الأمريكية الجديدة إلى أوكرانيا كيث كيلوغ في وقت سابق أن أكبر خطأ ارتكبه الرئيس الأمريكي جو بايدن هو رفض التواصل مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين لتسوية الأزمة الأوكرانية.

كما صرح ترامب مرارا بأنه يستطيع تسوية النزاع في أوكرانيا في يوم واحد، وانتقد ترامب بشكل متكرر النهج الأمريكي تجاه الأزمة الأوكرانية ووصف فلاديمير زيلينسكي بـ "البائع المتجول" الذي تنتهي كل زيارة له بمساعدة بمليارات الدولارات من واشنطن.