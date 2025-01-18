اليوم السابع
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السبت، 18 يناير 2025 08:21 م
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رئيس مياه المنوفية يتفقد مشروعات srssp الممولة من البنك الدولي والآسيوي

السبت، 18 يناير 2025 07:23 م
رئيس مياه المنوفية يتفقد مشروعات srssp الممولة من البنك الدولي والآسيوي جانب من جولة التفقد
المنوفية - محمد فتحى

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تابع المهندس رشدي السيد عمر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية يرافقه المهندس محمد فوزى عوض رئيس وحده piu - مدير الإدارة العامة للمشروعات بالشركه أعمال الصرف الصحى الجارى تنفيذها ضمن أعمال مشروع الصرف الصحي srssp الممول من البنك الدولى والبنك الآسيوى بمركز تلا .

وتفقد موقع انشاء توسعات محطة توسعات معالجه تلا ومحطة معالجه الكمايشة لتفقد المشروعات الجارى تنفيذها والوقوف علي الوضع الراهن لتقدم الأعمال ومتابعة تنفيذها .

وشدد على أهمية إتباع إجراءات السلامة و الصحة المهنية والحفاظ على جودة العمل وتوفير بيئة عمل سليمة للعمال والمواطنين

وأكد علي ضرورة التواصل المستمر مع الأهالى بكافة مواقع الأعمال والعمل على تحقيق المشاركة المجتمعية  مع الاهالى بقرى المشروع حيث باعتبارها  أساس نجاح المشروع مع الأخذ في الاعتبار دراسة احتياجاتهم و التزاماتهم تجاه المشروع و أن المشروع لخدمة المواطنين بما لا يؤثر على حياتهم اليومية .

يأتى ذلك فى إطار المتابعه الميدانية للمشاريع على أرض الواقع والعمل على حل أى مشكلات تظهر بالمشروع .


 







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