4.9 مليار جنيه استثمارات ملف مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية خلال 5 سنوات

المنوفية - محمد فتحى

شهد ملف مياه الشرب و الصرف الصحي بمحافظة المنوفية اهتماما كبيرا خلال الفترة من 2019 إلى 2024، وباستثمارات تقدر بحوالي 4.9 مليار جنيه، الأمر الذى أدى إلى طفرة كبيرة فى الملف التى كانت تعانى منه المحافظة لسنوات طويلة قبل تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئاسة الجمهورية، حيث شهدت محافظة المنوفية إنجازات ملحوظة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي.

وأكد محافظ المنوفية، فى تصريحات لليوم السابع، أن ملف الصرف الصحي شهد استثمارات بـ3.143 مليار جنيه على مستوى أنحاء مراكز المحافظة بأكملها.

وأضاف أبو ليمون أن عام 2024 شهد طفرة كبير فى تلك القطاع لإنهاء المعاناة التى كان يعانى منها المواطنون، وتم إنهاء مشروعات صرف صحي بدأت منذ عام 2004، بلغت 52 مشروع توصيل الصرف الصحي، شملت محطات الرفع والشبكات، كما تم الانتهاء من إنشاء وتوسعة 7 محطات معالجة، 19 محطة رفع.

وأشار محافظ المنوفية، إلى أن ملف مياه الشرب ، بلغت الاستثمارات بها 1.790 مليار جنيه، لإنهاء معظم المشروعات المتوقفة منذ عام 2010 من مشروعات محطات مياه شرب، بالإضافة مشروعات تم الانتهاء منها وهى 3 محطات مياه الحامول، الباجور، شما.

وأضاف محافظ المنوفية، أنه تم الانتهاء من إنشاء 6 محطات لإزالة الحديد والمنجنيز، 3 خزانات، وذلك لإنهاء مشاكل مياه الشرب التى كان يعانى منها المواطنون بمعظم مراكز المحافظة.

وأشار أبو ليمون، إلى أن الانتهاء من تلك المشروعات تعكس التزام المحافظة بتحسين خدمات المياه والصرف الصحي، مما يساهم في رفع مستوى المعيشة وجودة الحياة للمواطنين.

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، أن تم إطلاق التشغيل التجريبي لمحطة رفع صرف صحى طوخ طنبشا الفرعية خلف الجامعة الأهلية، وذلك ضمن المشروع المتكامل للصرف الصحى، بجملة استثمارات بلغت 130 مليون جنيه لخدمة 126 مليون مواطن، حيث تم الانتهاء من تنفيذ الأعمال المدنية والكهروميكانيكية، بنسبة 100%، وشبكات الانحدار بإجمالي 10 كم بنسبة 96%، خط الطرد بإجمالى 1.2 بنسبة 100%.

وأشار المهندس شاكر محمد رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى أنه جارى التشغيل التجريبي وضخ المياه حتى محطة المعالجة، والانتهاء من إجراءات التسليم نهاية شهر نوفمبر على أن يتم البدء في توصيل الخدمات المنزلية أول يناير 2025، للارتقاء بمستوي الخدمات المعيشية للمواطنين.

وأكد محافظ المنوفية أنه من أهم مشروعات مياه الشرب التى تم تنفيذه خلال الفترة الماضية ، هى محطة الحامول، حيث إن المحطة تعمل بطاقة 600 ل/ث "مرحلة أولى" على مساحة 7 أفدنة، بإجمالى طول الشبكة 100كم .ط، وبتكلفة تقديرية 450 مليون جنيه، ومبنى المرشحات وصالة المواسير ومقر الديزل واسطوانات الكلور وصالة التشغيل.

وأكد المحافظ، أن المحطة تخدم مدينة منوف وسرس الليان وجميع قرى مركز منوف، ويستفيد منها 380 ألف نسمة.

مؤكداً على تقديم كل الإمكانيات لتدعيم مشروعات البنية التحتية من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



أثناء تسليم محطة صرف صحى



المحطة



محافظ المنوفية ورئيس الشركة



محطة الصرف الصحى