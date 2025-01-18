بسبب الغش.. استبعاد 12 مراقبا ورئيس لجنة إعدادية بالشرقية وإحالتهم للتحقيق

الشرقية - إيمان مهنى

قرر محمد رمضان وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية،استبعاد وإلغاء ندب 3 رؤساء لجان، و3 مراقبين أدوار، و6 ملاحظين بإدارات أبو كبير التعليمية، وأبو حماد التعليمية، وشرق الزقازيق التعليمية وإحالتهم لتحقيق بمعرفة الشئون القانونية بالوزارة لتقصيرهم في أداء عملهم باللجان.

جاء ذلك لضبط 3 طلاب لتورطهم ومحاولتهم الغش بتصوير ورقة امتحان مادة اللغة العربية والخط بالمحمول، وفور رصدهم عن طريق غرفة العمليات المشكلة بمعرفة المديرية تم التعرف على رقم اللجنة ورقم الجلوس الخاص بالثلاثة طلاب من خلال الباركود السرى الموجود على ورقة الأسئلة واجهاض محاولتهم الغش ولم يستغرق ذلك الأمر سوي 5 دقائق وبفحص أجهزة المحمول تبين عدم وصول أي إجابات للطلاب خاصة بالامتحان وتمت احالتهم الي الشئون القانونية للتحقيق وتطبيق القرار الوزاري رقم 34 لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان والحرمان منه وتحريز أجهزة المحمول الخاص بهم.

وتهيب مديرية التربية والتعليم بالشرقية، بأولياء أمور طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية بالتنبيه علي أبنائهم بعدم اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجان حتي لا يتعرضون للمساءلة القانونية وإلغاء امتحانهم ومصادر جهاز المحمول او اي جهاز إلكتروني إعمالا للقرار الوزاري رقم 34 لسنة 2018م وقانون 205 لسنة 2020.

يذكر أن إجمالي عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية دور يناير 2025 م والتي إنطلقت الخميس الموافق 16 يناير 2025، وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 23 يناير 2025 م، يبلغ 149285 طالبا وطالبة موزعين على 818 لجنة امتحانية وذلك على مستوي 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.