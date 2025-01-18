تعليم كفر الشيخ: غرفة العمليات لم تتلق أى شكاوى بأول امتحانات الإعدادية

كفر الشيخ- محمد سليمان

تابع الدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، لجان امتحانات الشهادة الإعدادية، اليوم السبت، واطمأن على توفير كافة الأجواء المناسبة لأداء الطلاب الامتحانات، بتوجيهات اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأكد جودة، أن هناك تنسيقا بين كافة الجهات من تربية وتعليم ومديرية الأمن والصحة والاسعاف، لمتابعة أعمال الإمتحانات، وأن 351 لجنة تابعة لـ 13 إدارة تعليمية، أدى فيها 66 ألفا و200 طالبا وطالبة على مستوى جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة، بالإضافة أداء 500 طالب وطالبة بالإعدادية المهنية أول الامتحانات في مادتي اللغة العربية كفترة أولى، والتربية الدينية كفترة ثانية.

وأضاف جودة، أن غرفة العمليات لم تتلق أي مخالفات أو شكاوى من الطلاب أو من أولياء أمورهم، وجاء الإمتحان في مستوى الطالب المتوسط ومن المنهج الذي حددته الوزارة، مؤكداً أنه وجه بمنع دخول المحمول للجان، مؤكداً أن هناك تعليمات مشددة للملاحظين والمراقبين والطلاب بعدم اصطحابهم المحمول، إلا رئيس اللجنة ليتسنى له التواصل مع مدير الإدارة التعليمية، ورئيس لجنة النظام والمراقبة، ورئيس لجنة الإدارة.



وكيل الوزارة يتابع الامتحانات



متابعة غرف العمليات