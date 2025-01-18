المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بالاتجار فى الشابو بسوهاج

سوهاج - عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت بمعاقبة المتهم "مع.م." عامل بالسجن المشدد 10 وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار فى الشابو وجوهر الميثامفيتامين المخدر، بدائرة مركز طما.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد زين على وعضوية المستشارين عمر صقر وأحمد طلبة بأمانة سر محمد العربى.

تعود أحداث القضية إلى عام 2024 بدائرة مركز طما عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالانجار فى الشابو وجوهر الميثامفيتامين وترويج بضاعته على عملائه من الشباب وأصحاب الكيف وراغبى الشراء.

وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم وبحوزته 30 جراما من مخدر الشابو، وبمواجهة المتهم اعترف بالاتجار فى المخدرات، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها المتقدم.