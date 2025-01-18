اليوم السابع
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السبت، 18 يناير 2025 03:09 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الدفاع الرومانية: العثور على شظايا مسيرة روسية في البلاد

السبت، 18 يناير 2025 01:02 م
الدفاع الرومانية: العثور على شظايا مسيرة روسية في البلاد صورة لطائرة مسيرة_ أرشيفية
أ ش أ

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قالت وزارة الدفاع الرومانية إنه تم العثور على شظايا لما زعمت أنها طائرة روسية بدون طيار في مقاطعة تولسيا فى دولة رومانيا.

وقالت في بيان: "كشف البحث في أنحاء المنطقة عن منطقتين سقطت فيهما شظايا طائرة روسية بدون طيار من طراز جيران".

وأشار البيان إلى أن الحطام لم يتسبب في إتلاف البنية التحتية، ولم يتم الإبلاغ عن أي أضرار مادية.

وقالت الوزارة في وقت سابق إنه أنظمة المراقبة والتتبع سجلت انتهاكًا للمجال الجوي الروماني بالقرب من الحدود الرومانية الأوكرانية في مقاطعة تولسيا. ولرصد الوضع، أُرسلت طائرتان من طراز إف-16 تابعتان للقوات الجوية الوطنية.

 







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مسيرة روسية

رومانيا

وزارة دفاع رومانيا



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