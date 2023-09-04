رومانيا تعزز دفاعاتها الحدودية.. وتؤكد: ضربات روسيا على أوكرانيا لا تهددنا

أعلنت وزارة الدفاع الرومانية، الأحد، أن الضربات العسكرية الروسية على البنية التحتية في أوكرانيا لا تشكل تهديدًا عسكريًا لرومانيا

وجاء في بيان وزارة الدفاع الرمانية: "الإدارات المسؤولة بوزارة الدفاع رصدت الوضع الناجم عن الهجمات التي نفذتها الطائرات المسيرة الروسية، الليلة الماضية، على البنية التحتية لميناء "ريني" في مقاطعة أوديسا الأوكرانية، ولم تتسبب وسائل الهجوم التي استخدمتها روسيا في تهديدات عسكرية مباشرة على الإطلاق، سواء بحرًا أو برًا.

وأشارت وزارة الدفاع الرومانية إلى أن بوخارست تراقب عن كثب الوضع برًا وبحرًا وجوًا، "وتقوم أيضًا بتعزيز الدفاع على الجانب الشرقي، كجزء من الإجراءات الموضوعة وفقًا للخطط الوطنية وخطط العمل مع الحلفاء".

في وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الجوية الفضائية الروسية شنت هجومًا مكثفًا بطائرات مسيرة ليلاً على مستودعات تخزين الوقود التي تستخدم لتزويد المعدات العسكرية الأوكرانية في ميناء "ريني" في مقاطعة أوديسا.

وقد بدأت الهجمات على البنية التحتية الأوكرانية للقوات المسلحة الروسية في 10 أكتوبر 2022، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي تقف خلفه المخابرات الأوكرانية، بحسب السلطات الروسية.