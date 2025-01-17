أوكرانيا: إسقاط 33 مسيرة روسية خلال الليلة الماضية

كتب محمد شعلان

أعلنت أوكرانيا اسقاط 33 مسيرة تابعة للقوات الروسية خلال الليلة الماضية، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

وأعلن الجيش الأوكراني، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 815 ألفا و820 جنديا، وذلك منذ بدء العملية العسكرية الروسية.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، فى بيان، أوردته وكالة أنباء /يوكرين فورم/ - أن الجيش الروسي خسر خلال الساعات الـ24 الماضية، 1670 جنديا ما بين قتيلا وجريح.

وبحسب هيئة الأركان الأوكرانية، فقدت روسيا أيضا منذ بدء العملية العسكرية "9 آلاف و803 دبابات و20 ألفا و381 مركبة مدرعة و22 ألفا و13 من النظم المدفعية و1262 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و1046 من أنظمة الدفاع الجوي و3049 من صواريخ كروز و369 طائرة مقاتلة و331 مروحية و28 سفينة حربية، فضلًا عن 3 آلاف و699 من المعدات الخاصة وغواصة واحدة و34 ألفا و256 من المركبات وخزانات الوقود و22 ألفا و566 طائرة بدون طيار".