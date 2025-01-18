الحكومة الإيطالية: جورجيا ميلوني ستحضر حفل تنصيب ترامب

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أعلنت الحكومة الإيطالية، رسميا، أن رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني ستشارك في حفل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.

وأوضح بيان صادر عن مجلس الوزراء الإيطالي ، اليوم /السبت/ ، أن رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني ستشارك يوم الاثنين المقبل في حفل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في واشنطن.

في سياق متصل ، قالت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية اليوم ، أن الزيارة ستتيح لجورجيا ميلوني مناقشة العديد من الموضوعات من بينها موضوع ستارلينك الذي خلق توترات في الاتحاد الأوروبي مع إيلون ماسك، مشيرة إلى أنه لم يتم دعوة رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين.

وكانت جورجيا ميلوني قامت بزيارة سريعة للولايات المتحدة ولقاء ترامب في وقت سابق من هذا الشهر.

ودعا ترامب العديد من القادة الأجانب لحضور حفل تنصيبه.