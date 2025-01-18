المذيع البريطاني بيرس مورجان:ترامب سيفوز بجائزة نوبل للسلام في غضون عامين

كتبت رباب فتحى

قال المذيع البريطاني الشهير، بيرس مورجان إن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب ربما يفوز بجائزة نوبل للسلام فى غضون عامين، قائلا إنه يستحق ذلك لاسيما بعد التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس قبل تنصيبه يوم الاثنين المقبل، وقدرته على إنهاء حرب أوكرانيا وروسيا بطريقة ما، وهو ما اعتبره لا يسمح لبوتين بتحقيق نصر واضح، ولكنه يسمح لأوكرانيا بمزيد من الأمن في المستقبل؟



وأضاف فى حديثه لصحيفة "تليجراف" البريطانية أن فوزه بنوبل للسلام: "قد يدفع جميع الليبراليين إلى الصراخ كما هو الحال عادة، لأنهم يبالغون في رد فعلهم تجاه كل ما يفعله ولا يمكنهم أبدًا رؤية الخير. ولكن في الواقع، إذا كان سيحقق هذين الأمرين في عهده، فيجب علينا جميعًا أن نشيد به".

وقالت الصحيفة إن مورجان رغم كونه الصحفي البريطاني الذي يعرف ترامب بشكل أفضل، حيث أجرى مقابلة معه أكثر من 40 مرة، بما في ذلك مؤخرًا في برنامجه على موقع "يوتيوب" ، إلا أن الثنائي لم يكونا دائمًا على علاقة ودية. كان مورجان منتقدًا بشدة لتعامل ترامب مع كوفيد، مما دفع الرئيس الأمريكي آنذاك إلى إلغاء متابعته على تويتر، والذي أصبح الآن X. بعد أعمال الشغب في الكابيتول في 6 يناير 2021، أعلن مورجان أن ترامب "غير لائق عقليًا" للبقاء في البيت الأبيض.

واعترف مورجان بأنهما مرا بـ "أوقات طيبة وأوقات سيئة"، وأضاف: "لا شيء يدوم إلى الأبد معه من حيث الخلافات. إنه رجل أعمال، عملي في جوهره."

وكشف : "لقد أجريت خمس أو ست محادثات معه منذ تعرضه لإطلاق النار"، في إشارة إلى محاولة الاغتيال في بنسلفانيا في يوليو الماضي. "لقد بدأ المحادثة حرفيًا: "بيرس، أنا دونالد، كيف حالك؟" قال: "أنا فقط أشاهدك على شاشة التلفزيون في أمريكا مع ميلانيا. وقلت لميلانيا، "واو، إنه يبدو رائعًا، أليس كذلك؟ سأتصل به وأخبره بمدى روعته". لذا فأنا أتصل بك فقط لأخبرك أنك تبدو رائعًا".

ورد مورجان وقتها "قلت له، 'السيد الرئيس المنتخب، شكرًا لك. واسمح لي أن أقول، لقد رأيتك على شاشة التلفزيون في اليوم الآخر، وتبدو رائعًا". ثم انفجرنا في الضحك. في غضون خمس دقائق، أخبرني بكل شيء عن أفكاره بشأن الشرق الأوسط وأوكرانيا وكل شيء".



