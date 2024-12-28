اليوم السابع
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السبت، 28 ديسمبر 2024 08:41 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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جورجيا ميلونى تطالب إيران بالإفراج عن صحفية إيطالية

السبت، 28 ديسمبر 2024 06:10 م
جورجيا ميلونى تطالب إيران بالإفراج عن صحفية إيطالية جورجيا ميلونى
أ ش أ

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 طالبت إيطاليا السلطات الإيرانية بالإفراج عن صحفية إيطالية احتجزتها من أكثر من أسبوع.


وأوضح مجلس الوزراء الإيطالى - فى بيان اليوم /السبت/ - أن رئيسة الوزراء جورجيا ميلونى تعمل بالتنسيق مع الخارجية الإيطالية من أجل إعادة الصحفية الإيطالية إلى وطنها فى أقرب وقت ممكن.


وأشار إلى اتباع تفعيل جميع الحوارات الممكنة من أجل عودة الصحفية الإيطالية سيسيليا سالا التى تم إلقاء القبض عليها يوم 19 ديسمبر الحالي.


وكانت الخارجية الإيطالية أوضحت أنها تعمل مع السلطات الإيرانية لتوضيح الوضع القانونى للصحفية الإيطالية والتحقق من ظروف احتجازها، لافتة إلى أن السفيرة الإيطالية فى إيران قامت بزيارتها للوقوف على ظروف وحالة اعتقال الصحفية الإيطالية وأنها أجرت اتصالا هاتفيا مع عائلتها.







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جورجيا ميلونى

إيران

صحفية إيطالية

روما

سيسيليا سالا






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