اكتشاف أول حالة إصابة بمرض جدري القرود في أذربيجان

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أعلنت وزارة الصحة في أذربيجان واتحاد إدارة الوحدات الطبية الإقليمية اكتشاف حالة إصابة بمرض جدري القرود، مضيفة أن المريض تم عزله ويتلقى العلاج في المستشفى.

ونقلت وكالة أنباء أذربيجان الحكومية - "أذرتاج" اليوم / السبت / عن الوزارة قولها إن المريض مواطن أذري يبلغ من العمر 22 عامًا كان في رحلة سياحية إلى الخارج من 2 إلى 11 يناير الجاري..وبعد أيام قليلة من عودته، ذهب إلى عيادة في العاصمة باكو لإصابته بأعراض الضعف والحمى والطفح الجلدي وتضخم الغدد الليمفاوية وآلام العضلات حسبما أورد موقع "زون بورس" الإخباري الفرنسي.

وقالت الوكالة إن أفراد الأسرة الذين كانوا على اتصال بالمريض لم تظهر عليهم أي علامات للمرض وأنهم تحت الملاحظة المنزلية.

وجدري القرود هو عدوى فيروسية تسبب أعراضًا تشبه أعراض الأنفلونزا وبثور مليئة بالصديد. وعادة ما تكون الإصابة خفيفة، ولكنها قد تكون مميتة.

وفي أغسطس، أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ صحية عامة عالمية بعد تفشي جدري القرود في جمهورية الكونغو الديمقراطية.