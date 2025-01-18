اليوم السابع
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استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على جنوب غزة

السبت، 18 يناير 2025 04:09 م
استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على جنوب غزة قوات الاحتلال الإسرائيلى
أ ش أ

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استشهد فلسطيني وأصيب آخرون، اليوم السبت، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على بلدة الفخاري شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية قولها إن طائرات الاحتلال الحربية شنت غارة على حي العمور ببلدة الفخاري شرق خان يونس، ما أدى لاستشهاد مواطن وإصابة آخرين.

وأضافت أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار على امرأة شرق عبسان شرق خان يونس، ما أدى لإصابتها بالرصاص الحي، وتم نقلها إلى مستشفى غزة الأوروبي.

وقصفت طائرات الاحتلال الحربية محيط مفترق العيون في شارع النصر شمال غرب مدينة غزة، كما أطلقت طائرات الاحتلال المسيّرة عدة قنابل على شارع أبو وردة في جباليا النزلة شمال قطاع غزة.

 







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