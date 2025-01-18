اليوم السابع
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إذاعة جيش الاحتلال: 25 شخصا من بين 33 أسيرا على قيد الحياة في غزة

السبت، 18 يناير 2025 02:56 م
إذاعة جيش الاحتلال: 25 شخصا من بين 33 أسيرا على قيد الحياة في غزة أسرى الاحتلال - أرشيفية
كتب عبد الوهاب الجندى

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قدرت مصادر أمنية لإذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن 25 شخصا من بين 33 أسيرا سيتم إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى من الصفقة، هم على قيد الحياة في قطاع غزة.

وتمكنت مصر بمشاركة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، من الوصول إلى اتفاق بين قوات الاحتلال الإسرائيلية، والفصائل الفلسطينية لوقف إطلاق النار في غزة.

ويبدأ غدا الأحد تطبيق المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ومدتها 42 يوماً وتتضمن وقفاً لإطلاق النار، وانسحاب وإعادة تموضع القوات الإسرائيلية خارج المناطق المكتظة بالسكان، وتبادل الرهائن والمحتجزين، وتبادل رفات المتوفين، وعودة النازحين داخلياً إلى أماكن سكنهم في قطاع غزة، وتسهيل مغادرة المرضى والجرحى لتلقي العلاج، وتكثيف الإدخال والتوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاء قطاع غزة، وفق بيان رسمي للوسطاء.







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