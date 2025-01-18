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ادعوا لهم بالنجاح.. انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية بالوادى الجديد.. فيديو

السبت، 18 يناير 2025 08:39 ص
ادعوا لهم بالنجاح.. انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية بالوادى الجديد.. فيديو مدارس الوادى الجديد
الوادى الجديد - ماهر أبو نور

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قدم "تليفزيون اليوم السابع"، بثا مباشرا من انطلاق ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الوادي الجديد، حيث تم توفير كل الأجواء المناسبة أمام الطلاب لآداء الامتحانات بكل يسر وسهولة، وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة عن اتخاذ كل الإجراءات لضمان تأمين وسلامة إجراءات الامتحانات.

ومن جانبه، ترأس سيد عبد العزيز وكيل تعليم الوادي الجديد، غرفة عمليات متابعة الامتحانات بديوان عام المديرية وشدد على إلتزام جميع المعنيين بكل المسئوليات والمهام المكلفين بها على الوجه الأمثل لمرور اعمال الامتحانات بكل انضباط ودقة دون أى مشكلات، وتهيئة الأجواء المناسبة أمام الطلاب لآداء الامتحانات بكل يسر وسهولة وحال وجود أي معوقات يجرى تذليلها على الفور.

ووجه وكيل تعليم المحافظة بضرورة تحقيق الانضباط داخل اللجان وكل ما من شأنه مصلحة الطلاب ولتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وحظر اصطحاب التليفون المحمول لأى عضو منتدب داخل اللجنة وكذلك الطالب ولا يوجد تليفون إلا مع رئيس اللجنة فقط ومن يخالف ذلك يتعرض للمسألة القانونية.

وأكد وكيل تعليم المحافظة، أنه فى حالة اكتشاف استخدام احد الملاحظين للتليفون المحمول يتم اخراجه فوراً واستدعاء ملاحظ احتياطي واتخاذ الإجراءات القانونية، وفى حالة اكتشاف تليفون محمول مع الطالب داخل اللجنة يتم التحفظ عليه مع رئيس اللجنة، لحين الانتهاء من الامتحان، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية بعد انتهاء الامتحان، والتصدى بكل حزم لأى تجاوزات أو محاولات للغش.

 







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