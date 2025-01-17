هكذا تمحو الذكريات السيئة.. ماذا قدم بحث جديد

كتبت إيناس البنا

من المعروف أن النوم له قائمة طويلة من الفوائد الصحية الجسدية والعقلية، وتشير دراسة جديدة إلى أنه قد يساعد أيضًا فى محو الذكريات السيئة عن طريق إعادة تنشيط الذكريات الإيجابية.

في تجربة استمرت عدة أيام، طلب فريق دولي من الباحثين من 37 مشاركا ربط كلمات عشوائية بصور سلبية، وفي الدراسة، استخدم الفريق قواعد بيانات معترف بها للصور المصنفة على أنها سلبية أو إيجابية - مثل الإصابات البشرية أو الحيوانات الخطيرة، مقارنة بالمناظر الطبيعية الهادئة والأطفال المبتسمين.

في المساء الأول، تم استخدام تمارين تدريب الذاكرة لحث المتطوعين على ربط الصور السلبية بكلمات لا معنى لها تم اختراعها للدراسة.

في اليوم التالي، وبعد النوم لتقوية تلك الذكريات، حاول الباحثون ربط نصف الكلمات بصور إيجابية في أذهان المشاركين.

خلال الليلة الثانية من النوم، تم تشغيل تسجيلات للكلمات غير المفهومة التي تم التحدث بها، أثناء مرحلة النوم غير السريع لحركة العين (NREM) المعروف أنها مهمة لتخزين الذاكرة، وتم مراقبة نشاط الدماغ باستخدام تخطيط كهربية الدماغ.

لوحظ أن نشاط نطاق منطقة في الدماغ، المرتبطة بمعالجة الذاكرة العاطفية، يرتفع استجابة لإشارات الذاكرة الصوتية، وكان أعلى بشكل ملحوظ عند استخدام الإشارات الإيجابية.

ومن خلال الاستبيانات التي أجريت في اليوم التالي وبعد عدة أيام، وجد الباحثون أن المتطوعين كانوا أقل قدرة على تذكر الذكريات السلبية التي تم خلطها بذكريات إيجابية، وكان من المرجح أن تخطر على بالهم الذكريات الإيجابية أكثر من الذكريات السلبية لهذه الكلمات.

كتب الباحثون أنه بالتدخل غير الجراحي في النوم يمكن أن يعدل التذكر السلبي والاستجابات العاطفية، حيث تقدم النتائج رؤى جديدة ذات صلة بعلاج التذكر المرضي أو المرتبط بالصدمات.

لا يزال هذا البحث في مراحله الأولى، ومن الجدير بالذكر أن هذه كانت تجربة معملية خاضعة لرقابة مشددة، وهذا أمر جيد من حيث الثقة في دقة النتائج، لكنه لا يعكس بالضبط التفكير في العالم الحقيقي وتكوين الذاكرة الإيجابية أو السلبية.

حسب الباحثين، فإن إعادة تحفيز الذاكرة كانت طريقة لعلاج اضطراب ما بعد الصدمة والذكريات السيئة الأخرى، ويتم ذلك من خلال الجمع بين الإشارات الحسية والتدخلات العلاجية ثم إعادة تقديم هذه الإشارات أثناء مراحل النوم المحددة.

هذا العلاج أثبت قدرته على تقليل التأثير العاطفي للذكريات المؤلمة، لا تظهر هذه الدراسة فقط قمع أو إضعاف الذاكرة، بل تفعل ذلك أيضًا من خلال إعادة تنشيط ذكريات إيجابية جديدة أثناء نوم المريض.