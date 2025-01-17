ميقاتى: هناك وعود بانتهاء الخروقات الإسرائيلية مع انتهاء مهلة الـ60 يومًا

إيمان حنا

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال فى لبنان نجيب ميقاتى، عقب لقائه مع الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون الذى يؤدى زيارة إلى لبنان، اليوم الجمعة، بالنسبة للخروقات الإسرائيلية جنوب لبنان فيتم متابعتها مع لجنة تطبيق القرار 1701، كما يتم تقديم الشكاوى اللازمة، وهناك وعود بأن الخروقات ستنتهي مع انتهاء مهلة الستين يوما نهاية الشهر الحالي ، أضاف ميقاتى قائلا: "نتمنى أن يحدث ذلك وتكون الوعود في مكانها الصحيح.

وما إذا كان الجانب الفرنسي يمكن أن يضمن الانسحاب الإسرائيلي قال: لم نتحدث عن هذا الموضوع مع الرئيس ماكرون، والجانبان الفرنسي والأمريكى يتابعان هذا الملف، واؤكد مجددا ان الرئيس ماكرون يشدد على اهمية التعاون مع لبنان وحرصه عليه، وتمنيت بدوري ان تستمر هذه العلاقة لانها علاقة تاريخية بين الدولتين الفرنسية واللبنانية وشعبي البلدين.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش قد عقد اجتماعا مع القائد العام لليونيفيل الجنرال ارلدو لاثار بالمقر العام لـ"اليونيفيل" في الناقورة جنوب لبنان، ، وقام بجولة على الخط الأزرق.

وقد بدأ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، زيارة إلى بيروت تستمر ثلاثة أيام، وفق ما أعلن متحدث باسمه.

وقال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام، إن جوتيريش سوف يلتقي مع مسؤولين لبنانيين على رأسهم رئيس الجمهورية المنتخب جوزيف عون لتهنئته بانتخابه رئيسا وذلك غدا السبت، كما سيطلع جوتيريش على الأوضاع في لبنان.

ومن جانبه، قال جوتيريش، إن زيارته إلى لبنان تأتي تعبيراً عن التضامن مع لبنان وشعبه، مؤكداً دعم الأمم المتحدة القطاعات اللبنانية كافة، مؤكدا أن الأمم المتحدة ستدعم بكل ما تملك من قدرات القطاعات اللبنانية كافة، ليعود لبنان بلد السلام والجمال والازدهار في المنطقة، وستبذل كل الجهود لتمكين الدولة اللبنانية من تحقيق الانتعاش الاقتصادي.