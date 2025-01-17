فى ذكرى ميلاده.. كيف أنهى الشلل الرعاش مسيرة محمد على كلاى؟

كتبت إيناس البنا

في ذكرى ميلاد أسطورة الملاكمة محمد على كلاي، لم يكن خلال حياته مجرد بطل رياضي، بل كان رمزًا للتحدي والإصرار والتغيير، على الرغم من إصابته بمرض باركنسون والمعروف باسم "الرعاش"، وذلك بعد ثلاث سنوات من اعتزاله.

ووفقا لتقرير شبكة CNN، فقد تم تشخيص إصابة علي بالمرض فى عام 1984، بعد ثلاث سنوات من اعتزاله، بعد أن لاحظ الأطباء وجود ثقب صغير في الطبقة الخارجية من دماغه، وأن محمد على كلاى قد أبلغ عن شعور بوخز في يديه واضطراب في الكلام، ثم اعتزل بشكل دائم الملاكمة في عام 1981.

في السنوات التالية بدأ مرض باركنسون يؤثر على مهارات علي الحركية وقدرته على التحدث بشكل متماسك، لكنه لم يبتعد أبدا عن دائرة الضوء.

ما مرض باركنسون؟

مرض باركنسون هو اضطراب تدريجي في الجهاز العصبي، وفقًا لمايو كلينيك، ويؤثر المرض في المقام الأول على حركة المريض، وغالبًا ما يبدأ برعشة صغيرة في اليد أو تصلب العضلات ويزداد سوءًا بمرور الوقت، لا يوجد اختبار لمرض باركنسون، لذلك يتم تشخيصه بشكل خاطئ في بعض الأحيان.

غالبًا ما يعاني مرضى باركنسون من صعوبة في المشي والتحدث، وتشمل الأعراض بطء الحركة وفقدان التوازن وعدم وضوح الكلام، ومع هذا المرض، قد تقل القدرة على أداء الحركات اللاإرادية، بما في ذلك الرمش أو الابتسام أو تحريك ذراعيك عند المشي، وغالبًا ما تكون الأعراض أسوأ في جانب واحد من الجسم.

ما أسباب مرض باركنسون؟

يستخدم جسمك مادة كيميائية تسمى الدوبامين للتحكم في الحركة، وفقًا للمعاهد الوطنية للصحة الأمريكية، يتم إنتاج الدوبامين بواسطة الخلايا العصبية في الدماغ، والتي تبدأ في الموت مع مرض باركنسون، ومع وجود عدد أقل من الخلايا الحية، يحدث نقص في الدوبامين، مما يسبب مشاكل في الحركة.

لا يعرف العلماء على وجه التحديد ما الذي يجعل هذه الخلايا تبدأ في التدهور، لكنهم يعتقدون أن الأمر يتعلق بمزيج من العوامل الجينية والبيئية، وتقول مؤسسة مرض باركنسون الأمريكية إن حوالي 15% إلى 25% من مرضى باركنسون لديهم أحد أفراد الأسرة مصاب بهذا المرض.

وفي بعض الحالات حدد الباحثون طفرة جينية واحدة تنتقل من جيل إلى جيل، هذه الطفرات في جين LRRK2 هي أكبر مساهم وراثي في مرض باركنسون تم اكتشافه حتى الآن، ولكن في معظم الحالات، ربما يكون السبب مزيجًا من الطفرات الجينية.

هل يمكن علاج مرض باركنسون؟

لا يوجد علاج لمرض باركنسون، وفقًا للمعاهد الوطنية للصحة، لكن يمكن للأطباء مساعدة المرضى على التعامل مع الأعراض، وغالبًا ما يتم وصف دواء للمرضى لمساعدة أدمغتهم على إنتاج المزيد من الدوبامين.

وقد وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على التحفيز العميق للدماغ، والذي يستخدم أيضًا لعلاج الاكتئاب، لتقليل الأعراض لدى مرضى باركنسون، حيث يتم زرع أقطاب كهربائية في الدماغ وتوصيلها بجهاز صغير يصدر نبضات مبرمجة للمساعدة في التحكم في الحركة.

وأظهرت دراسة حديثة أجرتها جامعة هارفارد أن مرضى باركنسون تحسنت حالتهم بعد أن زرع الباحثون أنسجة من خلايا الدوبامين الجنينية في أدمغتهم، كما عانى المرضى الذين يعانون من أعراض حادة من أعراض أقل بنسبة 50% في السنوات التي أعقبت الجراحة، كما شهد الأشخاص الذين كانوا يتناولون أدوية للسيطرة على مرض باركنسون ولكنهم وجدوا أن الدواء لم يعد فعالاً تحسنات كبيرة بعد الجراحة.

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