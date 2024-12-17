إعاقات الجهاز العصبى.. الاضطرابات الشائعة والعلاج

كتب – حسام الشقويرى

الإعاقة العصبية، هي حالة تؤثر على وظائف الجهاز العصبي، ويمكن أن تؤثر بشكل كبير على الحياة اليومية للشخص، ويمكن أن تؤثر على الحركة والإدراك والإحساس والأكل والبلع والتنفس والكلام والتعلم والحفظ، وفقا لما نشره موقع onlymyhealth.

الاضطرابات العصبية الشائعة



يمكن أن تكون الاضطرابات العصبية من أنواع مختلفة، من ضعف الأعصاب الخفيف والمؤقت إلى الحالات الشديدة، اعتمادًا على الأعراض والعمر وعوامل أخرى. وتشمل:

السكتة الدماغية



تحدث السكتة الدماغية نتيجة انسداد ناجم عن جلطات أو نزيف في أي جزء من المخ. ويمكن أن تصيب أي شخص في أي عمر، ولكنها أكثر شيوعًا في سن الشيخوخة.





الصرع أو النوبات:



اضطراب مزمن يصيب الملايين حول العالم ويؤدي إلى نوبات متكررة. تتمثل الأعراض في التحديق المستمر دون فعل، والارتباك، وعدم القدرة على الحركة أو الكلام. يمكن أن تتسبب إصابة في الرأس أو عدوى أو حالات كامنة أخرى في حدوث ذلك.

مرض باركنسون:



حالة عصبية تؤثر على الحركة وتتميز بالرعشة والتصلب وفقدان التنسيق تدريجيًا. العوامل البيئية مسؤولة عن ذلك.

يؤثر مرض التصلب المتعدد (MS) على خلايا وأنسجة الجسم، مما يسبب التعب وصعوبة المشي وضعف العضلات وضعف الإدراك.

اضطراب طيف التوحد (ASD):



تؤثر هذه الحالة على التواصل والسلوك والتفاعل الاجتماعي لأي فرد. ويمكن أن تؤثر على الأطفال الصغار وتشكل تحديات في التواصل اللفظي وغير اللفظي، لذلك، فإن التعرف على نوع الإعاقة وأعراضها في وقت مبكر ليس ضروريًا فحسب، بل إنه أيضًا أمر مُمكِّن.

ويمكن أن يؤدي هذا الوعي إلى الرعاية والإدارة الكافية، مما قد يمنع أو يقلل من تأثير الاضطرابات العصبية الشائعة، فالشلل وضعف العضلات وضعف التنسيق والنوبات والألم هي بعض الأعراض المرتبطة ببعض الاضطرابات العصبية الشائعة: اليقظة والسعي للحصول على الرعاية الطبية في الوقت المناسب.