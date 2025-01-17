حرائق لوس أنجلوس تهدد حياة 6.5 مليون شخص فى أمريكا

وكالات

واجه رجال الإطفاء في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية رياحا قوية وجافة، مما أدى إلى تأجيج حريقين هائلين. وحث المسئولون السكان على البقاء في حالة تأهب والاستعداد للإخلاء في أي وقت مع توقع استمرار الرياح حتى بعد ظهر الخميس.

ولا يزال حوالي 6.5 مليون شخص تحت تهديد حرائق خطيرة، بعد أن التهمت النيران منطقة بحجم واشنطن العاصمة تقريبا، مما أسفر عن مقتل 25 شخصا على الأقل حتى الآن، وفقا للبيانات الرسمية.

وقالت ليندسي هورفاث المسئولة بمقاطعة لوس أنجلوس في مؤتمر صحفي الأربعاء: "نريد أن نؤكد على الموقف الخطير بشكل خاص اليوم. استعدوا الآن واستعدوا للمغادرة".

وتسببت الحرائق في إتلاف وتدمير أكثر من 12 ألف منزل ومنشآت أخرى، وأجبرت ما يصل إلى 200 ألف شخص على النزوح.

وقال قائد شرطة المقاطعة روبرت لونا إن أوامر الإخلاء صدرت لنحو 82400 شخص، وتلقى 90400 شخص آخرين تحذيرات بالإخلاء حتى الأربعاء.

أحياء بأكملها احترقت وسويت بالأرض. وسقط عشرات الضحايا بعد أن لم يتمكن الناس من المغادرة أو اختاروا عدم الفرار من منازلهم. لقد خلفت حرائق الغابات في لوس أنجلوس في عام 2025 دمارًا لا يصدق.

في الوقت نفسه، تواجه الحكومات وشركات التأمين والسكان أعباء مالية طويلة الأجل بسبب كارثة حرائق لوس انجلوس، حيث تقدر الأضرار والتكاليف الاقتصادية لحرائق الغابات في لوس أنجلوس بالمئات من المليارات، وهي فاتورة سيتم تقسيمها بين الحكومات المحلية والفيدرالية وشركات التأمين والسكان.

على الرغم من أن تقييمات الأضرار الرسمية لا تزال جارية، فإن إدارة الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا تقدر أن أكثر من 12,300 مبنى قد تضرر أو دمر في حرائق باليساديس وإيتون.

كان حريق باليساديس هو الأكبر من حيث المساحات المحترقة. فقد دُمر مطعم مونشادوز الشهير في ماليبو بالكامل، وكذلك مكتبة باليساديس الفرعية. كما تعرضت مدرسة باليساديس تشارتر الثانوية لأضرار جسيمة.

وتتراوح خسائر تلك الحرائق ما بين 250 إلى 275 مليار دولار، حيث تساهم قيم الممتلكات المرتفعة في الأحياء الراقية في هوليوود في التكلفة الهائلة، وفقا لصحيفة بيزنس انسايدر.