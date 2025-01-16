أعاصير نارية مدمرة تجتاح لوس أنجلوس.. حلقة جديدة مع محمد جمال المغربى

محمود رضا الزاملى

قدم تليفزيون اليوم السابع حلقة جديدة من تقديم الزميل محمد جمال المغربى، عن أخر تطورات حرائق كاليفورنيا وخاصة مقاطعة لوس أنجلوس التى انتشر فيها الحرائق بشكل كبير والتهمت العشرات من منازل الأثرياء ونجوم السينما الأمريكية وسط أزمة فى شركات لاتأمين بسبب الخسائر الهائلة.

استعرضت التغطية أسباب انتشار الحرائق بشكل كبير وبسرعة كبيرة خلال ساعات محدودة أدت لخسائر مادية وبشرية.

ارتفع عدد قتلى الحرائق الهائلة فى لوس أنجلوس إلى 25 قتيلا، فيما بقى 16 شخصا فى عداد المفقودين، بينما ذكرت تقديرات بأن إجمالى الخسائر الناجمة عن الحرائق فى ولاية كاليفورنيا بلغت نحو 275 مليار دولار.

ووفقا لوسائل إعلام أمريكية، فقد بلغ عدد القتلى جراء حريقين من الحرائق الأربعة التى مازالت مشتعلة فى لوس أنجلوس 25 قتيلا، 17 منهم قتلوا فى حريق إيتون، فيما قتل 8 فى حريق باليسايديس.

وأشارت وسائل الإعلام الأمريكية المختلفة إلى أن 16 شخصا مازالوا فى عداد المفقودين.

وبحسب أحدث البيانات، فإن السيطرة على الحرائق ما زالت محدودة، خصوصا بالنسبة إلى حريق باليسايديس، الذى لم تتجاوز نسبة السيطرة عليه 17 بالمئة، فى حين بلغت نسبة السيطرة على حريق هيرست حوالى 97 بالمئة، كما يوضح الإنفوغرافيك المرفق.

ولأن الحرائق لم تنته، فإن التقديرات بشأن الخسائر تتزايد يوما بعد يوم، فبينما بلغت فى الأيام الثلاثة الأولى من بدء الحرائق، حوالى 50 مليار دولار، تشير التقديرات الأخيرة إلى أنها قد تتجاوز 275 مليار دولار، ما يجعلها واحدة من أسوأ الحرائق فى التاريخ الحديث، بل وربما الأكثر تكلفة.

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