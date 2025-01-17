"بوليتيكو": ترامب يدعو قادة أوروبيين يمينيين لحضور حفل تنصيبه

وكالات

ذكرت صحيفة "بوليتيكو" أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، دعا سياسيين أوروبيين يمينيين لحضور حفل تنصيبه، لافتة إلى أن ذلك يبدو كـ"إشارة أيديولوجية واضحة" من ترامب

وأضاف مقال نشرته الصحيفة أن "قائمة ضيوف ترامب تبدو وكأنها مجموعة من أهم الشعبويين اليمينيين في العالم".

وأشار المقال إلى أن "ترامب، بطبيعة الحال، لا يلتزم بالتقاليد التي تقضي عادة بعدم دعوة رؤساء الدول ورؤساء الحكومات من الدول الأخرى إلى حفل التنصيب".

وعادة ما تتم دعوة السفراء وغيرهم من الدبلوماسيين الرفيعي المستوى لحضور حفل تنصيب الرئيس الأمريكي، ولم يحضر أي زعيم أجنبي مراسم التنصيب الأمريكية منذ 1874، حسب سجلات وزارة الخارجية التي يعود تاريخها إلى ذلك العام.

وبحسب الصحيفة تضم قائمة المدعوين "الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، ورئيس الصين شي جين بينغ، ورئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني، ورئيس وزراء بولندا السابق ماتيوس مورافيتسكي".

ومن بين المدعوين أيضا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي لم يسبق له أن حضر تنصيب أي رئيس أمريكي.

ومن بين المستبعدين من حضور حفل التنصيب، فلاديمير زيلينسكي، فقد صرح ترامب بشكل واضح في أول مؤتمر صحفي له بعد فوزه في الانتخابات في منتجعه الخاص "مار إيه لاغو" بولاية فلوريدا بأنه لن يوجّه دعوة لزيلينسكي لحضور مراسم التنصيب.

وتتجه الأنظار إلى حفل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في 20 يناير الجاري، الذي سيقام في العاصمة واشنطن على الجهة الغربية لمبنى الكابيتول.

ومن المتوقع أن يكون هذا الحدث تاريخيا مثيرا للجدل، حيث لن يشهد عودة ترامب إلى البيت الأبيض فحسب، بل سيشهد أيضا عروضا موسيقية لفنانين بارزين مثل لي جرينوود، وكاري أندروود، وكيد روك، وبيلي راي سايروس.

وستتضمن الفعاليات مراسم أداء اليمين الرسمية، وخطاب التنصيب، وموكبا احتفاليا، وتظاهرة "لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى"، وعروض الألعاب النارية.

فيما أعلن العديد من أعضاء الكونغرس الديمقراطيين عن نيتهم مقاطعة الحفل.